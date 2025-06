Nemecko by mohlo čeliť ďalším dvom rokom recesie, ak obchodná vojna so Spojenými štátmi prudko eskaluje, uviedla Bundesbank.

Ak by 50-percentné clá na dovoz z EÚ vstúpili v júli do platnosti a Brusel by pristúpil k odvetným opatreniam, najväčšia európska ekonomika by tento rok klesla o pol percenta a na budúci rok o 0,2 percenta.

Plány novej vlády prudko zvýšiť výdavky na infraštruktúru a obranu totiž podporia rast až v dlhodobejšom horizonte. Dovtedy bude hospodárstvo zápasiť s dôsledkami americkej obchodnej vojny.

„Clá a neistota zatiaľ tlmia ekonomický rast,“ povedal prezident Bundesbank Joachim Nagel. „Nemecký priemysel dostal zásah v čase, keď sa po dlhom období slabosti začal stabilizovať,“ dodal.

Obrovský priemyselný sektor krajiny už niekoľko rokov zápasí s poklesom. Dôvodom sú vysoké náklady na energie, ázijská konkurencia a slabý dopyt po zastaranom sortimente v automobilovom sektore.

Banka tento rok očakáva stagnáciu ekonomiky a na budúci rok iba 0,7-percentný rast.