Parlamentný výbor pre hospodárske záležitosti v utorok 28. marca odobril predbežné stanovisko Ministerstva dopravy SR, ktoré kritizuje šibeničný termín prijatia kontroverznej emisnej normy Euro 7. Termín jej spustenia pre osobné autá je naplánovaný na 1. júl 2025. Slovensko však chce požiadať o posunutie účinnosti o tri roky, aby sa automobilový priemysel stihol na aplikáciu normy pripraviť.

„Registrovať vozidlá kategórie M1 a N1 je podľa Slovenskej republiky nevykonateľné,“ zhodli sa poslanci. Výbor by mal celkovo zvážiť opodstatnenie prísnej emisnej normy, ktorá môže mať v prípade prijatia na odvetvie automobilového priemyslu aj bežných užívateľov áut ďalekosiahle následky.

Ministerstvo dopravy SR pre TREND upozornilo na hroziace problémy: „Finálna verzia normy by mohla byť hotová a schválená niekedy na konci tohto roka alebo až v budúcom roku, čo dáva výrobcom áut mimoriadne krátky čas na to, aby sa prispôsobili novým pravidlám.“ Situácia by mohla výrazne poškodiť výrobcov bŕzd a pneumatík, nehovoriac o tom, že niektoré nižšie triedy automobilov by sa už neoplatilo vyrábať.

Slovensko podporilo zákaz s výnimkou

Zatiaľ čo norma Euro 7 naďalej vyvoláva obavy, európsky návrh na zákaz klasických spaľovacích motorov v nových autách od roku 2035 Slovensko v utorok finálne podporilo.

Ďalšie kroky v súvislosti so zavedením pravidiel do praxe má u nás v kompetencii Ministerstvo životného prostredia (MŽP SR). Rozhodnutie Rady ministrov Európskej únie schváliť kompromisný návrh, ktorý sprísni emisné normy oxidu uhličitého (CO2) pre nové osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá, ministerstvo privítalo.

Pred pár dňami sme sa ako krajina prikláňali k Nemecku, ktoré žiadalo o výnimky. „Slovensko bolo v skupine štátov na čele s Nemeckom, ktoré presadilo výnimky, predovšetkým využívanie spaľovacích motorov, pokiaľ budú takéto vozidlá jazdiť výlučne na syntetické palivá, takzvané e-palivá,“ uvádza rezort pre TREND. Proti návrhu na zákaz spaľovacích motorov v nových autách teda už ďalšie výhrady nemalo. Podľa rezortu Európska komisia poskytla členským štátom dostatočné záruky, ktoré o dvanásť rokov umožnia využívať spaľovacie motory so syntetickými palivami.

Štátny tajomník MŽP SR Michal Kiča vidí rozhodnutie EÚ o transformácii smerom k bezemisnej doprave ako príležitosť pre slovenský automobilový priemysel, inovácie a vybudovanie dostupnej a cenovo výhodnejšej infraštruktúry pre občanov.

„Slovensko sa už v súčasnosti zaraďuje v počte vyrobených elektromobilov medzi premiantov v rámci EÚ. Máme dostatok času spraviť elektromobilitu ešte dostupnejšou a cenovo výhodnejšou,“ tvrdí štátny tajomník.

Čas na prelomové zmeny

Dvanásť rokov však nemusí byť ani zďaleka až taký komfortný časový rámec.