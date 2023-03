Európska únia je rozhodnutá ostro zakročiť proti emisiám. Na ceste za postupným vyraďovaním výroby nových áut na benzín a naftu narazila Európska komisia (EK) v uplynulých dňoch na odpor viacerých krajín pod vedením Nemecka. To žiadalo výnimku, aby sa aj po roku 2035 mohli používať spaľovacie motory, ktoré budú poháňať syntetické palivá.

Po tom, čo v tejto otázke cez víkend došlo ku kompromisu, členské štáty v utorok v hlasovaní podporili zákon, ktorý pôvodne chcela mať EK schválený už pred nemeckou revoltou. V praxi to má znamenať, že v eurozóne bude o 12 rokov možné registrovať už len nové vozidlá, ktoré budú poháňané klimaticky neutrálnymi palivami.

V definitívnom utorkovom hlasovaní už Nemecko nenamietalo a uspokojilo sa s výnimkou pre syntetické palivá.

Na to, že predstavy EK sa nemusia zhodovať s realitou, upozornilo Poľsko. Kritizovalo, že klimaticky čistá budúcnosť je vo viacerých ohľadoch nereálna a Európanom, ktorí budú chcieť jazdiť autami aj po roku 2035 to výrazne zasiahne do rozpočtov. Nové európske pravidlá povedú k ich predraženiu. Okrem Poľska však nakoniec proti finálnemu návrhu nehlasovala žiadna iná členská krajina.

Hlasovania sa zdržali Bulhari, Rumuni a Taliani. Taliansko žiadalo, aby väčší priestor a podporu dostali biopalivá, ktoré by takisto mohli byť zahrnuté do skupiny neutrálnych palív. A hoci sa hlasy z Ríma nestretli s pozitívnou odozvou, Taliani napriek tomu v tejto otázke vidia priestor na ďalšiu diskusiu. Chcú, aby mali vodiči a automobilový priemysel viac možností na výber aj v nasledujúcich dekádach.

Zlepšenia pre klímu áno, ďalšie bariéry nie

Celá diskusia o nových európskych pravidlách pre autá v poslednom čase vzbudzuje obavy u bežných spotrebiteľov. Pribúdajú otázky, do akej miery sa im v budúcnosti môže skomplikovať prístup k novému vozidlu.

„Automobilový priemysel sa pripravuje na prechod k bezemisnej a uhlíkovo neutrálnej doprave po roku 2035 a riešenia postavené na batériových vozidlách sú dnes technologicky najlepšie pripravené riešenia,“ uvádza pre TREND generálny sekretár Zväzu automobilového priemyslu SR (ZAP) Viktor Marušák. V tejto súvislosti zároveň dodáva: „Citlivo vnímame otázku schopnosti masovo a cenovo dostupne produkovať vozidlá s cieľom zabezpečiť dostupnosť mobility.“

Podľa odborníka však v krátkodobom horizonte automobilový priemysel viac ohrozuje norma Euro 7. Práve tá môže spomaliť transformáciu k plne bezemisnej a uhlíkovo neutrálnej doprave.

Bežne sa norma Euro 7 zamieňa s emisnými pravidlami, ktoré majú platiť od roku 2035. Aj keď ide o dva rozdielne návrhy EK, tieto nariadenia od seba úplne oddeliť nemožno, a preto by sa o nich malo hovoriť v spoločnom kontexte.