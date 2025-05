Verejný dlh najväčšej svetovej ekonomiky sa v súčasnosti pohybuje okolo úrovne sto percent HDP. Podľa projekcií Kongresového rozpočtového úradu (CBO) má do roku 2035 vzrásť na 118 percent HDP a do roku 2055 dokonca na 156 percent HDP, čím výrazne prekročí historické maximá z obdobia po druhej svetovej vojne. Spojené štáty mali najvyšší verejný dlh v roku 1946, a to na úrovni 106 percent HDP.

V nominálnom vyjadrení sa očakáva nárast dlhu o 108 biliónov dolárov – z 30 biliónov dolárov na konci fiškálneho roka 2025 na 138 biliónov dolárov do konca roku 2055.

Drahé nízke dane

Výhľad rozpočtového deficitu ukazuje, že schodky by mali stúpnuť zo 6,2 percenta HDP v roku 2025 na 7,3 percenta HDP do roku 2055. Pre fiškálny rok 2025 sa predpokladá deficit vo výške 1,9 bilióna dolárov. Z dôvodu nezodpovedného hospodárenia rastú výdavky na splácanie starých dlhov – od roku 2020 do roku 2025 stúpli z 1,6 percenta na 3,2 percenta HDP. Po prvý raz v histórii Spojené štáty míňajú viac na splácanie starých dlhov než na armádu.

Počas prvého volebného obdobia presadil Donald Trump výrazné daňové úľavy, ktorých platnosť skončí koncom roka. Americký daňový systém je relatívne komplikovaný, no v niektorých štátoch firmy platia nižšie dane ako na Slovensku. V kombinácii s nízkymi cenami energií má táto situácia lákať firmy presunúť výrobu do USA.

Americký prezident preto otvorene lobuje za pokračovanie nízkych daní. Takáto politika však podľa analýz zvýši verejný dlh USA do roku 2034 na 125 percent HDP. „Do roku 2055 by legislatíva spôsobila nárast federálneho dlhu na 178 percent HDP, čo je extrémne vysoká úroveň,“ uviedol Alan Cohen, vedúci Centra pre americký pokrok (Center for American Progress).

Nedávny dopyt po amerických štátnych dlhopisoch nenaplnil očakávania trhu. Objavili sa názory, že Spojené štáty sú budúcim Gréckom a finančné problémy sú len otázkou času. Pri podobnom hospodárení by Slovensko dávno zbankrotovalo. USA však stále profitujú z toho, že sú najväčšou ekonomikou sveta a americký dolár je považovaný za rezervnú menu globálnych centrálnych bánk.

Akcie ponúkli zľavy

Vývoj na amerických trhoch môže slovenských investorov zaujímať najmä v prípade, že investujú do podielových fondov alebo priamo do akcií cez brokerov. Pár týždňov dozadu sa ceny vybraných titulov obchodovali o desiatky percent lacnejšie ako dnes. Napríklad akcie spoločnosti Nvidia stáli začiatkom apríla približne 95 dolárov, pričom v súčasnosti ich cena presahuje 131 dolárov. Mnoho drobných investorov využilo pád ako príležitosť na nákup. Diskutuje sa, či bol takýto krok správny, alebo budú čeliť dôsledkom pretrvávajúcich problémov s dlhopismi.