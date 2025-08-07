Americký prezident Donald Trump žiada nové sčítanie obyvateľstva. Ministerstvo obchodu zároveň poveril zmenou metód zberu dát tak, aby boli zo sčítania vyňaté osoby, ktoré sa v Spojených štátoch zdržiavajú nelegálne.

Sčítanie amerického obyvateľstva sa koná v desaťročných cykloch, naposledy v roku 2020. Pravidelné konanie nariaďuje ústava a je kľúčové pre spravodlivé prerozdelenie volebných okrskov.

Šéf Bieleho domu na sociálnej sieti uviedol, že nový spôsob zberu dát bude založený na „súčasných faktoch, číslach, výsledkoch a informáciách získaných z prezidentských volieb v roku 2024“, čo naznačuje, že Trump sa do sčítania pokúsi vniesť svoju politiku.

Washington tlačí na republikánmi ovládané štáty, aby pred budúcoročnými voľbami do Kongresu prekreslili volebné okrsky tak, aby v nich čo najväčšiu šancu na zvolenie mali práve kandidáti Republikánskej strany.

Ďalšie dôležité správy

WA 11 Andrewsova vojenská základňa - Americký prezident Donald Trump odpovedá na otázky novinárov pred nástupom do lietadla Air Force One na Andrewsovej vojenskej základni v piatok 4. júla 2025. FOTO TASR/AP President Donald Trump speaks with reporters as he arrives on Air Force One, Friday, July 4, 2025, at Joint Base Andrews, Md. (AP Photo/Alex Brandon)
Neprehliadnite

Trumpovu imigračnú politiku už neschvaľuje väčšina Američanov