Americký prezident Donald Trump žiada nové sčítanie obyvateľstva. Ministerstvo obchodu zároveň poveril zmenou metód zberu dát tak, aby boli zo sčítania vyňaté osoby, ktoré sa v Spojených štátoch zdržiavajú nelegálne.
Sčítanie amerického obyvateľstva sa koná v desaťročných cykloch, naposledy v roku 2020. Pravidelné konanie nariaďuje ústava a je kľúčové pre spravodlivé prerozdelenie volebných okrskov.
Šéf Bieleho domu na sociálnej sieti uviedol, že nový spôsob zberu dát bude založený na „súčasných faktoch, číslach, výsledkoch a informáciách získaných z prezidentských volieb v roku 2024“, čo naznačuje, že Trump sa do sčítania pokúsi vniesť svoju politiku.
Washington tlačí na republikánmi ovládané štáty, aby pred budúcoročnými voľbami do Kongresu prekreslili volebné okrsky tak, aby v nich čo najväčšiu šancu na zvolenie mali práve kandidáti Republikánskej strany.