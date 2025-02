Spojené štáty americké pripravujú clá na európske výrobky. Americký prezident Donald Trump to naznačil na svojej sociálnej sieti bez bližších podrobností, čím okamžite vyvolal špekulácie. Prísne obchodné bariéry by mohli poslať oslabené hospodárstvo Európskej únie do recesie. Pri nepredvídateľnej politike D. Trumpa však clá môžu trvať len niekoľko dní alebo týždňov a ich dopady nemusia byť dramatické.

Prípadne nemusia byť zavedené vôbec. Najmä v prípade, ak Európska únia „dobrovoľne“ zvýši nákupy americkej ropy, zemného plynu, zbraní alebo geneticky modifikovaných poľnohospodárskych produktov. D. Trump totiž využíva hrozbu ciel ako nástroj na podporu odbytu amerických výrobkov na európskom trhu. Bez ohľadu na to, ako sa obchodná vojna vyvinie, už dnes je zrejmé, že EÚ zaostáva za USA v atraktivite podnikateľského prostredia.

Táto realita sa naplno prejavila pri inaugurácii D. Trumpa, na ktorej sa zúčastnili takmer všetci najbohatší ľudia planéty. Drvivá väčšina z nich mala americké občianstvo, keďže svoj biznis vybudovali práve v USA.

Výnimkou bol francúzsky miliardár a majiteľ luxusného koncernu Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) Bernard Arnault, ktorý po návrate do Francúzska kritizoval tamojšiu daňovú politiku. „Keď sa vrátite do Francúzska a zistíte, že sa chystáme zvýšiť dane na 40 percent pre spoločnosti vyrábajúce vo Francúzsku, je to neuveriteľné. Je to ideálny spôsob, ako podporiť offshoring,“ povedal podľa portálu Politico.

Spojené štáty majú firemnú daň z príjmu vo výške 21 percent a ponúkajú podnikateľom výrazne nižšie ceny energií. Po zavedení vysokých ciel bude pre nadnárodné koncerny výhodnejšie vyrábať produkty pre americký trh priamo v USA, čo je jedným z cieľov D. Trumpa.

Porovnávanie výrobných nákladov nie je jednoduché, keďže veľké podniky si dokážu vyjednať rôzne výhody – od daňových prázdnin až po priame finančné stimuly. Kľúčovým faktorom sú aj mzdové náklady a daňovo-odvodové zaťaženie zamestnancov. V tomto ukazovateli sú USA konkurencieschopnejšie ako Nemecko či Francúzsko.