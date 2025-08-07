České dráhy chystajú spolu s novým cestovným poriadkom viaceré zmeny. Na vybraných medzinárodných spojoch do Bratislavy sa zmení kategória z EuroCity na railjet, čo cestujúcim prinesie väčší komfort v modernejších vlakoch.
Na svoju tradičnú trasu sa vrátia aj vlaky SC Pendolino Košičan. „K návratu jednotiek na medzištátnu linku by malo dôjsť po dokončení modernizácie vlakov a schválení bežnej prevádzky na jeseň,“ uviedol dopravca.
Do kategórie railjet patria ucelené jednotky Railjet a najmodernejší ComfortJet. V prvej polovici budúceho roka majú České dráhy disponovať už všetkými objednanými 180 vozmi v 20 súpravách. Kategóriu plánujú rozšíriť aj na linky do Nemecka a Maďarska.
Na linke z Prahy do Ostravy, pokračujúcej ďalej do Poľska alebo na Slovensko, pribudnú vo väčšine vlakov EuroCity a InterCity reštauračné vozne a zvýši sa aj kapacita súprav.
Cestovný poriadok Českých dráh na budúci rok prinesie predĺženie liniek do Villachu na juhu Rakúska aj do dánskej Kodane. Spoje takisto pribudnú na linke do Hamburgu, kde budú môcť na vybraných úsekoch ísť maximálnou možnou rýchlosťou 230 kilometrov za hodinu.