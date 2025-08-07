Americký prezident p sa po dlhých mesiacoch rozhodol vyvinúť tlak na Rusko. Využíva na to dnes nielen priame nástroje, ako je ultimátum adresované Moskve – tá má ukončiť boje alebo čeliť vysokým clám – ale aj nepriame opatrenia. Medzi ne patria clá na veľkých obchodných partnerov Ruska.
Na rade sú najmä importéri ruskej ropy a zemného plynu. Tieto komodity tvoria 30 až 50 percent príjmov ruského štátneho rozpočtu. Prioritou je ropa, pretože predstavuje najväčší zdroj ruských príjmov. Exporty zemného plynu do Európskej únie po začiatku invázie na Ukrajinu skolabovali a nové trhy sa Rusku hľadajú ťažko.
Špeciálna naftárska operácia
Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 2 € / týždeň
- Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
- Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
- Menej reklamy na TREND.sk
Máte už predplatné?