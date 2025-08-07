Spoločnosť OpenAI oznámila, že jej vlajkový produkt ChatGPT zaznamenal ďalší významný míľnik: počet aktívnych používateľov týždenne stúpol na 700 miliónov. Ide o výrazný nárast oproti 500 miliónom v marci a predstavuje viac než štvornásobný medziročný rast.
Počet platiacich firemných zákazníkov sa zároveň zvýšil na päť miliónov, čo naznačuje, že umelá inteligencia sa čoraz častejšie uplatňuje vo firemnom aj vzdelávacom prostredí. Popularita ChatGPT spolu s potenciálom, ktorý prináša rozvoj AI technológií, sa odráža aj na trhovej hodnote spoločnosti. V poslednom investičnom kole dosiahla trhová kapitalizácia OpenAI hodnotu 300 miliárd dolárov.
ChatGPT could hit 1 billion weekly active users by October 2025 pic.twitter.com/skoPflTisL— Donnie (@vibedonnie) August 5, 2025
AI na dennom poriadku
Podľa aktuálnej správy spoločnosti Sensor Tower využívajú používatelia aplikáciu ChatGPT v priemere viac ako 12 dní v mesiaci, čím sa v rebríčku popularity zaraďuje hneď za technologických gigantov ako Google a X (bývalý Twitter). Počas prvej polovice roka 2025 strávili používatelia v aplikácii v priemere 16 minút denne.
Rastúci vplyv nástrojov s umelou inteligenciou potvrdzuje aj denník Wall Street Journal, ktorý cituje prieskumnú spoločnosť Datos. Podľa jej zistení tvoria nástroje ako ChatGPT a Perplexity už 5,6 percenta všetkých vyhľadávaní v prehliadačoch na počítačoch v USA. Ide o viac než dvojnásobný podiel oproti rovnakému obdobiu minulého roka.
Tento trend je obzvlášť silný u takzvaných „early adopters“, teda používateľov, ktorí začali pracovať s jazykovými modelmi už v roku 2024. Až 40 percent ich vyhľadávaní na počítačoch dnes prebieha prostredníctvom nástrojov s umelou inteligenciou.