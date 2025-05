Plány Európskej únie na úplné ukončenie dovozu ruskej energie nepredstavujú bezpečnostné riziko pre Maďarsko ani Slovensko, no mohli by znamenať stratu stoviek miliónov eur, ktoré plynú z obchodovania s Moskvou. Tvrdí to nová analýza Centra pre štúdium demokracie (CSD) a Centra pre výskum energie a čistého ovzdušia (CREA).

Obe inštitúcie dlhodobo obhajujú odklon EÚ od ruskej energetiky; naproti tomu maďarský a slovenský postoj podľa nich len prehlbuje závislosť od ruských dodávok. Od začiatku invázie Ruska na Ukrajinu v roku 2022 zaplatili Maďarsko a Slovensko Moskve za ropu približne 5,4 miliardy eur. Podľa autorov analýzy to zodpovedá cene asi 1 800 rakiet Iskander-M. „Maďarsko zvýšilo podiel ruskej ropy zo 61 percent pred inváziou na 86 percent v roku 2024, Slovensko zostalo takmer úplne závislé od dodávok z Ruska,“ konštatujú.

Štúdia prichádza v čase, keď Európska komisia pripravuje legislatívu na úplné odstrihnutie sa od ruských dodávok, pripomína Politico. Maďarsko a Slovensko sa proti návrhom ostro ohradili a tvrdia, že by to ohrozilo dodávky a zvýšilo ceny pre domácnosti.

Veľa pravdy na tom ale nebude. Podľa analytika CREA Luka Wickendena spotrebitelia v regióne z lacnejšej ruskej ropy nijako neprofitujú. „Ceny pohonných hmôt zostali v roku 2024 o dve až päť percent vyššie ako priemer EÚ,“ uviedol. Naproti tomu spoločnosti ako MOL zaznamenali 34-percentný nárast prevádzkového zisku. Vláda Viktora Orbána zároveň využila vyše 500 miliónov dolárov z mimoriadnych daní na krytie domácich rozpočtových dier.

„Dovoz ruskej ropy a plynu do Maďarska a Slovenska nie je dôsledkom technických alebo infraštruktúrnych obmedzení,“ uviedol riaditeľ energetického programu CSD Martin Vladimirov. „Je to výsledok hlboko zakorenených sietí sprostredkovateľov a offshore štruktúr, ktoré umožnili ruským firmám udržať si kontrolu nad maďarským energetickým sektorom – a zároveň z toho výrazne profitovať.“

Analýza považuje argumenty oboch rebelských krajín za nepresvedčivé. Dovážať môžu ropu cez chorvátsky ropovod Adria, pričom maďarská energetická spoločnosť MOL disponuje technológiou na spracovanie iných typov ropy. Zároveň je v stredoeurópskom regióne k dispozícii dostatok zemného plynu z krajín ako USA a Katar.

Premiér Robert Fico napriek tomu v prípade odstrihnutia sa od ruskej ropy hovorí o ekonomickej samovražde – „dospieť do bodu, keď sa skončí využívanie plynu, jadra aj ropy, len preto, že sa vytvára akási nová železná opona medzi západným svetom a možno Ruskom a ďalšími krajinami,“ povedal.

Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó označil plán EÚ za „neprijateľný“ a podľa agentúry Reuters vyhlásil, že Budapešť podnikne „najtvrdšie možné kroky“ proti jeho prijatiu. „Budeme proti tomu bojovať a napadneme toto rozhodnutie,“ uviedol. Komisia plánuje bilaterálne rokovania s Budapešťou a Bratislavou, aby zmiernila odpor, no je pripravená presadiť legislatívu aj napriek nesúhlasu niektorých krajín.

Podľa údajov Európskej komisie približne 19 percent plynu v Európe stále pochádza z Ruska, a to cez plynovod TurkStream a cez LNG dodávky – pred rokom 2022 to bolo zhruba 45 percent.