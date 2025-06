Akcie v Spojených štátoch na záver týždňa posilnili a indexy S&P 500 a Nasdaq uzavreli na nových rekordoch. Nádej na uzatvorenie obchodných dohôd podporili ochotu investorov riskovať a ekonomické údaje pomohli upevniť očakávania týkajúce sa zníženia úrokových sadzieb americkou centrálnou bankou USA (Fed).

Index Dow Jones vzrástol o 432,43 bodu, teda jedno percento, na 43 819,27 bodu. Širší index Standard & Poor's 500 stúpol o 32,05 bodu, čiže 0,52 percenta, na 6 173,07 bodu. Index technologického trhu Nasdaq sa zvýšil o 105,54 bodu, čiže 0,52 percenta, na 20 273,46 bodu.

Akcie čiastočne vymazali svoje zisky v reakcii na oznámenie Trumpa, že ukončil obchodné rokovania s Kanadou kvôli zavedeniu digitálnej dane pre technologické spoločnosti. Nakoniec však opäť oživili.

Darilo sa dnes hlavne výrobcom spotrebného tovaru a priemyselným spoločnostiam, zatiaľ čo energetické strácali. Optimistická prognóza výrobcu čipov Micron obnovila dôveru investorov v akcie firiem napojených na umelú inteligenciu. Výrobca čipov Nvidia, ktorý opäť získal pozíciu najväčšej firmy na svete podľa trhovej kapitalizácie, posilnil o 1,7 percenta a priblížil sa trhovej kapitalizácii štyroch biliónov dolárov. Posilnili tiež akcie firmy Nike, ktorá predpovedala nižší pokles štvrťročných tržieb, ako sa trhy obávali.

Dnešná správa amerického ministerstva obchodu ukázala, že príjmy a výdavky spotrebiteľov v máji nečakane klesli. Hoci clá zatiaľ nemajú vplyv na rast cien, inflácia sa naďalej pohybuje nad dvojpercentným cieľom Fedu.

Finančné trhy teraz dávajú pravdepodobnosť 72 percent tomu, že Fed v septembri prvýkrát v tomto roku zníži úroky. Pravdepodobnosť, že by pokles úrokov mohol prísť už v júli, je teraz 21 percent.

Americký minister financií Scott Bessent v piatok (27. 6) uviedol, že obchodné dohody s 18 hlavnými obchodnými partnermi USA by mohli byť uzavreté do 1. septembra. Washington a Peking sa navyše dohodli na urýchlení dodávok kovov vzácnych zemín do USA, uviedol predstaviteľ Bieleho domu. Menej pozitívnou správou ale je, že Trump ukončil obchodné rokovania s Kanadou.

Na devízovom trhu americký dolár popoludní zmazal veľkú časť predchádzajúcich strát voči euru a zvýšil zisky ku košu mien po tom, ako prezident Trump oznámil ukončenie obchodných rokovaní s Kanadou a znovu pohrozil útokom na Irán. Tieto vyhlásenia otriasli chuťou investorov riskovať. Obchodníci reagovali okamžitým nákupom dolára, no podľa analytikov je pravdepodobné, že tento pohyb môže byť len dočasný.

Dolárový index, ktorý meria výkon dolára ku košu šiestich popredných svetových mien, stúpol o 0,2 percenta na 97,35 bodu. Euro voči doláru posilnilo o 0,1 percenta na 1,1708 dolára, keď počas dňa stúplo až na najvyššiu hodnotu od septembra 2021. Dolár k jenu vzrástol o 0,3 percenta na 144,75 jenu. Euro voči jenu posilnilo o 0,4 percenta na 169,46 jenu.