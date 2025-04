Európska únia pripravuje návrh dohody na nákup skvapalneného zemného plynu (LNG) zo Spojených štátov. Cieľom je znížiť napätie, keďže prezident USA Donald Trump po pozastavení platnosti ciel prejavuje väčšiu ochotu rokovať. Informoval o tom portál Politico s odvolaním sa na anonymné zdroje z prostredia Únie.

Jedným z návrhov Bruselu je agregácia dopytu – mechanizmus, ktorý by umožnil zadávať väčšie spoločné objednávky naprieč členskými krajinami EÚ. Cieľom je vyhovieť požiadavkám Bieleho domu, no zároveň zabezpečiť výhodnejšie ceny pre európskych odberateľov. Komisia argumentuje, že nákupom amerického plynu by Európa mohla definitívne prerušiť energetickú závislosť od Ruska.

Litovský minister energetiky Žygimantas Vaičiūnas povedal, že agregácia dopytu po LNG v rámci Únie by bola možnosťou. „V budúcnosti budeme kupovať viac plynu z USA,“ uviedol aj eurokomisár pre energetiku Dan Jørgensen pričom zdôraznil, že nákupy musia byť v súlade s klimatickými cieľmi EÚ.

D. Trump po zvolení do úradu opakovane žiadal, aby EÚ nakupovala viac americkej ropy a plynu, inak hrozil zavedením ciel. Minulý týždeň zvýšil tlak a po zavedení 20-percentných ciel na európsky tovar vyhlásil, že Európa musí minúť ďalších 350 miliárd dolárov na americkú energiu.

Spojené štáty práve teraz predbehli Rusko v dodávkach LNG do Európy. Podľa analytického centra Bruegel dostali krajiny EÚ v období január až marec tohto roka 18 miliárd kubických metrov z USA, zatiaľ čo ruské dodávky potrubím a LNG dohromady tvorili 10 miliárd kubíkov. Plyn z USA pokrýval v minulom roku 16,7 percenta dovozu do EÚ – skončil za Nórskom s 33,6 a Ruskom s 18,8 percentami.

V časti EÚ ale panuje čoraz väčšie znepokojenie nad rastúcou závislosťou od USA. „Keď prezident Trump rozbil povojnové transatlantické vzťahy a energiu použil ako nástroj v obchodnom vyjednávaní, viaceré európske firmy začali otvorene hovoriť o návrate ruského plynu,“ píše agentúra Reuters.

Generálny riaditeľ francúzskej TotalEnergies Patrick Pouyanné uviedol, že Európa potrebuje diverzifikovať zdroje, nielen sa spoliehať na USA. „Európa sa nikdy nevráti k dovozu 150 miliárd kubíkov plynu z Ruska ako pred vojnou… ale stavil by som si možno na 70 miliárd.“

„Ak dôjde k rozumnému mieru na Ukrajine, mohli by sme obnoviť toky na úroveň 60 až 70 miliárd kubických metrov ročne, vrátane LNG,“ doplnil ho výkonný viceprezident francúzskej spoločnosti EngieDidier Holleaux.

Christoph Günther z nemeckého chemického klastru InfraLeuna upozorňuje, že znovuotvorenie plynovodov by „znížilo ceny viac než akékoľvek dotácie“. V nedávnych voľbách do Bundestagu hlasovala takmer tretina voličov za strany priateľské k Rusku. „Potrebujeme lacnú energiu, nech už pochádza odkiaľkoľvek. Potrebujeme Nord Stream 2, aby sme získali kontrolu nad nákladmi,“ povedal riaditeľ spoločnosti Leuna-Harze Klas Paur.

Analytik Sergej Kaufman z Finam poukázal, že záujem o ruský plyn trvá aj v strednej Európe (Rakúsko, Maďarsko, Slovensko) – či už ide o dodávky cez Turecko alebo cez Ukrajinu.