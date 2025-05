NATO pracuje na návrhu, ktorý by členské krajiny zaviazal výrazne zvýšiť obranné výdavky. Všetko v súlade s požiadavkou amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby členské štáty vynakladali aspoň päť percent HDP na obranu.

Iniciatíva má byť jedným z hlavných bodov nadchádzajúceho summitu NATO v Haagu, pričom tento týždeň ju predbežne prerokujú ministri zahraničných vecí v tureckej Antalyi, uvádza Bloomberg. Päťpercentný návrh predstavuje najväčšie navýšenie obranných rozpočtov od konca studenej vojny. Doterajší formálny dvojpercentný cieľ NATO všetky členské krajiny ani nedosiahli; k aprílu ho nemalo splnený osem z 32 krajín aliancie.

Generálny tajomník Mark Rutte nalieha na spojencov, aby sa v nasledujúcich siedmich rokoch dohodli na úrovni 3,5 percenta HDP, ktorú by doplnili o ďalších 1,5 percenta vyčlenených na širší súbor výdavkov súvisiacich s obranou – napríklad kybernetická bezpečnosť, obranný výskum, mobilita armád či podpora Ukrajiny.

Cieľom zároveň je zmierniť výraznú disproporciu medzi výdavkami USA a ostatných spojencov. Spojené štáty dnes pokrývajú približne 64 percent celkových obranných výdavkov aliancie, pričom Európa a Kanada len 36 percent. M. Rutte uviedol, že summit v Haagu – prvý, na ktorom sa po návrate do Bieleho domu zúčastní Donald Trump – má vyslať signál o väčšej spravodlivosti v rámci aliancie.

Slovensko si na aktuálny rok naplánovalo na obranu dve percentá HDP, čo je necelých 2,8 miliardy eur. V rámci návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2025 až 2027 to bolo schválené vládou. Zvýšenie až na päť percent HDP by bolo vážnym škrtom cez slovenský rozpočet. V roku 2023 rezort obrany vynaložil len 1,74 percenta HDP.

„Päť percent nie je len číslo, je to nevyhnutnosť pre našu bezpečnosť. Aliancia čelí významným hrozbám,“ uviedol podľa agentúry AP americký veľvyslanec pri Severoatlantickej aliancii Matthew Whitaker.

Stretnutie v Antalyi sa uskutočňuje v čase zvýšenej diplomatickej aktivity. Spojené štáty sa snažia urýchliť ukončenie ruskej vojny na Ukrajine, ktorá trvá už vyše troch rokov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa vyjadril, že je pripravený osobne rokovať s Vladimirom Putinom v Istanbule, ruský líder zatiaľ nereagoval.

Samotný summit v Haagu, plánovaný na 24. až 25. júna, má byť kratší ako predošlé a sústredí sa predovšetkým na výdavky a priemyselnú mobilizáciu. Okrem rozpočtových otázok je na stole aj ďalšia iniciatíva M. Rutteho – reforma fungovania a riadenia celej aliancie. Podľa diplomatov by návrh na zefektívnenie interných procesov mohol nájsť podporu aj u súčasného amerického prezidenta.

Európska únia pripravila program SAFE v snahe zvýšiť obranyschopnosť kontinentu formou prezbrojovania. Poľský minister financií Andrzej Domański, ktorého krajina teraz EÚ predsedá, sa pred časom vyjadril, že „niektoré krajiny by dali prednosť o niečo väčšej flexibilite“ pri zaraďovaní zahraničných výrobcov zbraní do tohto programu. „Priorita je uvoľniť 150 miliárd eur v atraktívnych pôžičkách na investície do obrany. Bezpečnosť sa nedá kúpiť, musí sa budovať!“ dodal A. Domański.