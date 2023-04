Na pozadí 20-percentného nárastu technologického indexu Nasdaq 100 počas prvých troch mesiacov tohto roka stojí opatrnosť veľkých hráčov na Wall Street. Je to pritom jeho najlepší štvrťročný prírastok od roku 2020. Špekulatívne nadšenie, podporené aj úvahami o prehlbujúcich sa problémoch klasického finančného systému v podobe krachov viacerých bánk, zvýšilo cenu bitcoinu od začiatku roka o viac ako 70 percent.

Trhy boli odhodlané nechať za sebou obavy z nákazy bankového sektora a dali do popredia klesajúce výnosy dlhopisov a ružové správy o uvoľnenejšej politike Fedu.

Stratég spoločnosti Morgan Stanley Mike Wilson hovorí o svete, ktorý je oveľa menej predvídateľný ako kedysi. Táto situácia so sebou prináša vyššie rizikové prirážky na dlhopisy a akcie. Hoci mnohí investori počítajú s návratom k väčšej predvídateľnosti, podľa neho sa to nestane ľahko a okrem iného to znamená nižšie násobky ocenenia akcií.

Podľa M. Wilsona doterajšiu korekciu ocenenia akcií spôsobil najmä rast sadzieb. Trhy však začínajú prehodnocovať svoj pohľad a podľa experta je to zrejmé najmä v prípade menej kvalitných a rizikovejších spoločností vrátane segmentu malých podnikov. A tiež v cyklickom akciovom sektore.

Čo investorom zarobilo