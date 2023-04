Referenčný americký index S&P 500 dosiahol druhý štvrťročný zisk po sebe, keď sa za prvé tri mesiace tohto roka spevnil o 5,5 percenta. Predošlý kvartál zakončil so sedempercentným ziskom. To vyznieva ako dobrá správa, ktorá potvrdzuje zotavenie akciového trhu z vlaňajšieho medvedieho trhu a odolnosť voči tvrdohlavo vysokej inflácii, rastúcim úrokovým sadzbám aj bankrotom bánk. Investori by sa však nemali nechať nalákať na nekončiacu jazdu smerom nahor.

Za týmito zdanlivo optimistickými percentami sa skrýva znepokojujúci vývoj – v skutočnosti rastie veľmi malé percento akcií. Nebyť hŕstky špičkových spoločností, ako sú Nvidia, Meta, Tesla, Warner Bros. Discovery či AMD, ktoré si pripísali zisky od 50 do 90 percent, index S&P 500 by mal vážne problémy. Keby sa všetky akcie v indexe vážili rovnako, jeho hodnota by sa v skutočnosti zmenila len málo a za štvrťrok by vzrástol len pol percenta.

Investori však opäť stavili na kúpu prepadnutých akcií technologických gigantov. Vyhorené akcie Mety alebo Tesly ešte ani nestihli vychladnúť a investori ich doslova za mesiac opäť dokázali zdvojnásobiť. Keďže technologické firmy majú v širšom indexe tretinové zastúpenie, naoko vyzerá päťpercentný nárast indexu ako zdravý. Hodnota širších ukazovateľov akciového trhu, ktoré zahŕňajú všetkých jedenásť priemyselných sektorov, ako napríklad kompozitný index newyorskej burzy, sa za predošlý kvartál v podstate nezmenila.

Investori na Wall Street to nazývajú „zlá šírka“ a je to znakom toho, že napriek vonkajšiemu zdaniu nie je s akciovým trhom všetko v poriadku. Dlhoročný pozorovateľ Wall Street Ed Yardeni, ktorý sa zaslúžil o vznik pojmu „bond vigilante,“ minulý týždeň klientov upozornil na rozdielnu výkonnosť indexu S&P 500 a jeho rovnako váženej alternatívy.

Termín „bond vigilante" sa obvykle používa na opis investorov, ktorí sledujú a monitorujú správanie sa trhu s dlhopismi a prijímajú opatrenia na ochranu svojich investícií. Títo investori majú tendenciu byť extrémne opatrní a sú často ochotní dlhopisy predať, ak majú pocit, že existuje riziko poklesu ich ceny.

Nezdravé znamenie

E. Yardeni poukázal na to, že rozdiel medzi výkonnosťou rovnako a rôzne vážených indexovaných amerických akcií má tendenciu dosahovať vrchol pred recesiou – nedávne januárové maximum je preto dôvodom na obavy.