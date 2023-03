Po tom, čo predseda Federálneho rezervného systému Jerome Powell naznačil, že banka ešte neskončila so zvyšovaním sadzieb, jeden z odborníkov na trh varoval, že epický krach môže prísť už o niekoľko dní.

„Hrajú sa na doháňanie zameškaného a zatiaľ čo v roku 2021 robili kvantitatívne uvoľňovanie, začala zúriť inflácia a teraz sa to snažia dobehnúť," povedal v stredu v relácii "Mornings with Maria" zakladateľ analytickej spoločnosti The Bear Traps Report Larry McDonald.

„Našich 21 ukazovateľov systémového rizika ‚Lehman‘, ktoré sa zaoberajú akciami a úvermi, poukazuje na jednu z najvyšších pravdepodobností krachu na akciovom trhu pri pohľade na nasledujúcich 60 dní," upozornil L. McDonald, ktorý je známy aj tým, že napísal knižný bestseller o krachu Lehman Brothers. Čo konkrétne privádza ekonóma k tejto krutej predpovedi pre investorov?