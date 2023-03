V kasíne som stretol mladého muža. Skončili sme pri téme, že lepšia kombinácia adrenalínu a možnej výhry, ako vysedávať v kasíne, je otvoriť si „trejdovací“ účet a roztočiť burzové valce.

Dva týždne na to Viktor stavil na pokles amerického trhu. Nastavenie mysle sa tak od začiatku skúseností budúceho investora zameriava na krátkodobú radosť alebo bolesť. Namiesto toho, aby si aktívne zarábajúci človek časť peňazí odkladal do akcií firiem, ktoré majú predpoklad, že tu budú s nami a silné aj o dvadsať rokov, radšej sa nechá rozptyľovať krátkodobými náladami trhu. Nie je prekvapujúce, že každé zakopnutie berie negatívne, dlhodobý nadhľad v investovaní chýba.

Investori podobnú chybu opakujú stále. Naskočia do vlaku, ktorý je príliš preplnený, v plnej rýchlosti. Akosi však zabudnú, že je úplne bežné, že vlak musí aj spomaliť alebo si dať pauzu.

Nikto by neprotestoval, že nápad investovať do Microsoftu pred dvadsiatimi rokmi by bola ideálna cesta k zbohatnutiu. Samozrejme, bolo by to cool, ale existujú spoločnosti, ktoré by boli ešte lepšie. A tie najlepšie z nich by bežnému investorovi nikdy neskrížili cestu.

Hádanka za milióny

Keby dostal priemerný akciový analytik otázku, ktorá akcia v indexe S&P 500 bola za posledných dvadsať rokov najvýkonnejšia, odpovede budú pravdepodobne veľmi „technologické.“ Apple? Amazon? Možno Microsoft alebo Google? Ani jedna z nich. Dokonca ani Tesla. Vôbec nejde o technologickú spoločnosť. Je to niekto úplne iný. Meno, ktoré asi pozná každý, ale pravdepodobne by nikoho nenapadlo, že akcie tejto spoločnosti „rozbili“ za posledné dve dekády úplne všetkých.