Jeremy Grantham je známy pre svoje investičné stratégie a prognózy trhov. Je zakladateľom investičnej spoločnosti GMO, ktorá sa špecializuje na globálne investície.

Dnes už 84-ročný investor sa preslávil profitovaním z finančných bublín a kríz. Dokázal zarobiť aj na predikovaní finančnej krízy v roku 2008. Jeho predpovede síce nefungovali stopercentne, ale viackrát sa vyplnili s. V súčasnosti Granthamov fond spravuje aktíva v hodnote približne 70 miliárd dolárov. J. Granthama považujú za trhového skeptika, napriek tomu je jedným z najuznávanejších investorov na Wall Street. Často ho označujú za večného medveďa, čo neznamená, že má neobjektívny alebo zaujatý názor. Naopak, dokáže vyhľadávať skvelé investičné príležitosti.

V roku 2000 predpovedal, že technologický boom bude mať prudký koniec a ceny akcií sa vrátia na úroveň spred roka 1995. Tento odhad sa ukázal byť správny, keďže trh skutočne klesal až do roku 2002.

V rokoch 2007 a 2008 J. Grantham varoval pred nadmerným nafukovaním trhu nehnuteľností v USA a prorokoval, že sa objavia problémy v bankovom sektore. Jeho predpovede sa opäť ukázali ako presné a globálna finančná kríza vypukla.

J. Grantham obviňuje americký Federálny rezervný systém z vytvorenia bubliny v cenách aktív, ktorá má podľa neho pred sebou ešte dlhú cestu, kým úplne spľasne. V dôsledku toho môžu ceny akcií dosiahnuť dno až koncom budúceho roka.

Legendárny investor minulý týždeň v podcaste „What Goes Up“ vysvetlil, čo myslí tým, keď súčasnú fázu trhu nazýva „mlynčekom na mäso,“ a prečo sa podľa neho centrálnej banke „takmer nič nepodarilo".

„Od príchodu Alana Greenspana, Paul Volcker vedel, čo robí, odvtedy je to dlhá, nepretržitá hororová šou," hovorí J. Grantham o menovej politike USA. (A. Greenspan a P. Volcker sú bývalí prezidenti Fedu – pozn. TRENDU). „Vykonávali politiku, ktorá zvyšovala ceny aktív, aj keď ostatné veci boli vyrovnané, a vytvárali veľkolepé predražené bubliny. Tie potom praskli, pretože to je to, čo bubliny musia robiť. Jednoducho prasknú z vlastného extrémneho predraženia a my za to teraz tvrdo zaplatíme." Slávny investor hovoril aj o čase, kedy sa budú trhy opäť otriasať v základoch.

Svet superbublín čaká pád