Začiatok roka bol pre investorov na akciových trhoch dobrý, index S&P 500 vzrástol o päť percent, pričom akcie technologických firiem združené v indexe Nasdaq si za prvé dva mesiace v roku pripísali desať percent. Zatiaľ úspešný rok pre investorov nasleduje po historicky ťažkom roku 2022, keď americký index S&P 500 skončil o viac ako 18 percent nižšie. Zároveň to bol rok, ktorý sa vyznačoval extrémnou volatilitou. Napriek náročnému makroprostrediu pod tlakom tvrdohlavej inflácie, vyšších úrokových sadzieb a obáv z globálneho rastu nastavenie akcií dnes možno najlepšie definovať novým pocitom odolnosti a pozitívnejším výhľadom. Problém je, že sa investičný svet pohybuje v sfére dojmov.

Niekoľko rokov po sebe bol akciový trh svedkom stádovitosti. Ľudia sa rozhodli platiť za niečo viac, ako bola skutočná hodnota veci. Bola to tlačenica investorov, ktorí nasledovali vôňu pútavého príbehu. Technologické firmy blúznili, že vo svete, ktorý sa šokujúco rýchlo zmenil po začiatku covidovej pandémie, to budú práve ony, kto je najpodstatnejší na svete. A investori boli ochotní zaplatiť – za predražené akcie, ktoré však stále ďalej rástli. Nadbytočnosť kapitálu sa prepojila so strachom z premeškania príležitosti zviesť sa na technologickej investičnej vlne. Čo na tom, že to boli príbehy firiem s nablýskanými víziami, ale s absentujúcou ziskovosťou. Výsledkom bola mánia. Rastúce ceny akcií živili samy seba a investori sa navzájom presviedčali, že svet sa definitívne zmenil a vysoké ceny akcií budú večné.

Predošlý rok sa mánia zastavila, bubliny praskli. Napriek minuloročným obavám zo zhoršenia ekonomických podmienok, ktoré by sa premietli do prudkého nárastu nezamestnanosti a prepadu podnikových ziskov, sa prvé dva mesiace 2023 celkovo prejavil silnejší než očakávaný vývoj. Náznaky zmierňovania inflácie otvorili Fedu priestor na to, aby skôr ustúpil od svojho tempa agresívneho zvyšovania sadzieb. Firmy, ktoré sa stávajú silnejšími a vracajú sa na cestu svojho dlhodobého rastového potenciálu, zvýrazňujú býčie argumenty pre ďalší rast akcií.

Na druhej strane by ten istý optimizmus mala sprevádzať istá opatrnosť. Nadchádzajúce ukazovatele budú mať rozhodujúci význam pre vytvorenie podmienok pre ďalší rast. Hlavným rizikom pre akciový trh v tomto roku by bolo neočakávané výrazné oslabenie ekonomických podmienok alebo prudké opätovné zrýchlenie inflácie, ktoré by pôsobilo na oslabenie pozitívnej dynamiky. Toto sú hlavné témy, ktoré treba sledovať v nasledujúcich šiestich mesiacoch.

Očakáva sa rast akciového trhu?