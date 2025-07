Spojené štáty obnovili dodávky vojenskej pomoci Ukrajine, potvrdil prezident Volodymyr Zelenskyj, pričom upozornil, že sa pripravujú aj nové balíky európskej pomoci.

„Máme politické signály na najvyššej úrovni, a to dobré signály, okrem iného zo Spojených štátov, ale aj od našich európskych priateľov,“ uviedla hlava štátu.

We have received political signals at the highest level – good signals – including from the United States, from our European friends. According to all reports, aid shipments have been restored. pic.twitter.com/ppZezGgp7X