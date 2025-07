Ceny bytov na Slovensku za posledné roky výrazne stúpli a spolu s nimi aj požiadavky na výšku vlastných zdrojov pri ich kúpe.

Ako naznačuje analýza spoločnosti Bencont Investments, záujemcovia o bývanie čoraz častejšie zisťujú, že nestačí mať len dobrý príjem – nevyhnutná je aj značná hotovosť.

Tá musí byť ideálne v desiatkach tisíc eur, a to aj v prípade, že banka poskytne hypotéku. Koľko presne musí mať k dispozícii priemerný a mediánový kupujúci.

Nová realita na trhu

Priemerná absolútna cena nového bytu v Bratislave od developera sa v súčasnosti pohybuje okolo 5 250 eur za štvorcový meter. V prípade bytu s priemernou rozlohou 66 metrov štvorcových to znamená celkovú cenu približne 370-tisíc eur s DPH.

Túto priemernú cenu však výrazne ovplyvňujú drahšie, luxusnejšie projekty blízko centra mesta, ktoré predstavujú takmer 40 percent celej ponuky, uvádza analýza Bencont Investmens.

To znamená, že záujemca o kúpu bytu potrebuje pri financovaní hypotékou minimálne 74-tisíc eur vlastných zdrojov v prípade 20 percent z ceny. Ak by sa namiesto priemeru počítalo s mediánovou cenou vo výške 310-tisíc eur s DPH, požiadavka na vlastné zdroje by sa znížila na približne 62-tisíc eur.

Banky v súčasnosti zvyčajne financujú najviac 80 percent z hodnoty nehnuteľnosti prostredníctvom hypotekárneho úveru. Zvyšok musí záujemca zabezpečiť z vlastných zdrojov. Okrem toho treba počítať aj s vedľajšími nákladmi – poplatkami za kataster, znalecký posudok, právne služby, prípadne daňou z nehnuteľnosti či rezervačným poplatkom pre realitnú kanceláriu.