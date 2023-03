Napriek všetkým kolapsom bánk, klesajúcim výnosom dlhopisov, prudkému nárastu akcií ropných a ťažobných spoločností a každodennej volatilite, minulý týždeň sa v tohtoročnej bilancii Wall Streetu zaraďuje do kolónky víťazov.

„Akciový trh mal všetky predpoklady, aby sa prepadol, ale nestalo sa tak," povedal Adam Sarhan, autor knihy Psychological Analysis: How to Make Money a zakladateľ spoločnosti 50 Park Investments. „To je býčie," dodal.

To, či odolnosť pretrvá, je do veľkej miery v rukách Federálneho rezervného systému, ktorého postoj k úrokovým sadzbám je hlavnou príčinou všetkých turbulencií. Práve Fed je logicky jedným z najdôležitejších aktérov na trhu, ktorý by mohol odolnosť trhu podržať dlhší čas a investorov uspokojiť s tohtoročnými ziskami v ich portfóliách.

Technológie na výslní

Benchmarkový akciový index S&P 500 vzrástol minulý týždeň o 1,4 percenta a technologický index Nasdaq 100 stúpol o šesť percent a dosiahol najlepší týždeň od novembra minulého roka.

Index Russell 1000 Growth poskočil o 4,1 percenta, kým jeho hodnotový náprotivok index Dow Jones sa prepadol o 1,7 percenta, čo predstavuje najväčší rozdiel medzi nimi od roku 2001.

Investori budú o pár dní visieť na perách predstaviteľov Fedu, keď sa očakáva, že zvýšia úrokové sadzby deviaty raz v rade. Po roku lamentovania nad sprísňovaním menovej politiky centrálnej banky však investori teraz považujú ďalšie zvyšovanie sadzieb za prejav dôvery v ekonomiku a finančný systém.

„Niektorí ľudia si myslia, že akciový trh by veľmi zle znášal, keby Fed nezvýšil sadzby," povedala Mimi Duff, výkonná riaditeľka spoločnosti GenTrust. „Na to, aby lietadlo pristálo, budú potrebné určité turbulencie."

Faktory strachu