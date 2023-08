Desaťročné štátne dlhopisy sa fixnými výnosmi posunuli blízko k najvyšším hodnotám od roku 2007. Podnietili odliv kapitálu z akcií, do ktorých tento rok od investorov celosvetovo pritieklo osem biliónov dolárov. Hlavné americké akciové indexy klesajú už tretí týždeň po sebe. Euforická nálada akciových investorov sa končí a ošiaľ okolo technologických inovácií cez umelú inteligenciu vychladol.

Rastúce bezrizikové výnosy z držby dlhopisov sú pre mnohých príliš vysoké na to, aby ich odmietli, najmä v porovnaní s budúcimi neistými výnosmi z vysoko ocenených akcií. Po akciovom raste, ktorý sa tento rok triezvo nedá hodnotiť ako opodstatnený, prichádza čas na preskupenie investícií do pokojnejších vôd. Okrem dlhopisov sa investori vracajú aj k stabilnými fondom peňažného trhu. Len za posledný týždeň do nich naliali 36 miliárd dolárov, čo je najviac od mája.

Kontrolka by pre investora mala bliknúť aj na základe oceňovacej metriky. Ukazuje, že ziskový výnos akcií S&P 500, čo je približný ukazovateľ vyhliadok na budúce výnosy akcií, klesol v porovnaní s výnosmi dlhopisov na najnižšiu úroveň za takmer dve desaťročia.

To odháňa od akcií čoraz viac investorov. Jedným z nich je aj Ulrich Urbahn, vedúci oddelenia Berenberg pre multi-asset stratégie, ktorý radšej nakupuje „fixné výnosy“ v podobe dlhopisov, aby si zabezpečil stabilné príjmy v potenciálne horších ekonomických časoch. Zároveň postupne znižuje expozíciu voči akciám, ktoré sa tento rok výrazne zhodnotili.

„Vzhľadom na rastúce reálne výnosy z dlhopisov a ambiciózne úrovne ocenenia najmä amerických akcií si myslím, že riziková návratnosť vyzerá lepšie pre dlhopisy,“ hodnotí situáciu na kapitálovom trhu U. Urbahn, ktorý zvyšuje alokáciu do dlhopisov z 30 na 50 percent hodnoty jeho portfólia.

Equity risk prémium (rozdiel medzi ziskami indexu S&P500 a výnosmi 10-ročných dlhopisov) je na rekordne nízkej úrovni zhruba jedného percenta. Investori požadujú za držbu akcií väčšinou vyšší výnos, dnes je však výnos z bezrizikových dlhopisov rovnaký ako pri akciách.

Zdroj: Bloomberg Riziková prémia z držby akcií sa výrazne znížila

Spoluzakladateľ americkej investičnej správcovskej spoločnosti Pimco Bill Gross sa domnieva, že ak sa súčasná miera trojpercentnej inflácie v USA bude pohybovať okolo tejto úrovne dlhší čas, Fed by mohol začať znižovať sadzby. A z toho by sa potom mohli odvodiť rovnovážne výnosy na dlhopisových trhoch. Investor uviedol, že sadzby centrálnej banky by sa nakoniec mohli dostať na úroveň 2,5 až troch percent. Pri uvedených sadzbách by to znamenalo, že výnosy na dlhopisoch by sa pohybovali okolo štyroch percent.

B. Gross na základe svojej úvahy tvrdí, že sa pravdepodobne mýlia tí, ktorí si myslia, že výnosy z držby dlhopisov by mohli v budúcnosti výraznejšie klesnúť. Zároveň si nemyslí, že by mali ďalej rásť, a teda ich aktuálna hodnota je férová a dlhodobo udržateľná.

Lov výnosov