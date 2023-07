Je to už takmer 18 mesiacov, keď Zuckerbergovo impérium Meta vytvorilo rekord v najväčšom prepade dolárovej hodnoty firmy v histórii akciového trhu. Materská spoločnosť Facebooku a Instagramu stratila na hodnote vo februári minulého roka za jediný deň 251 miliárd dolárov, keď upozornila na spomaľujúci sa rast tržieb v dôsledku silnej konkurencie. To spustilo nedôveru u investorov, ktorá prenasledovala akcie Mety po väčšinu roka 2022.

Investori sa zľakli aj Zuckerbergovho plánu, ktorý odkláňal osvedčený biznis model na vedľajšiu koľaj a miesto toho investoval do ozvoja metaverza (koncept virtuálne reality). Spoločnosť „pálila“ desiatky miliárd dolárov na víziu metaverzu, no príjmy z reklamy stagnovali, tržby z ich hlavného biznisu sa prepadali. Konkurencia nespala, a do popredia sa chceli dostať Snapchat, Pinterest, ale najmä čínsky TikTok.

Koncom októbra 2022 si akcie Mety siahli na dno na hranici 90 dolárov za akciu, keď stratili tri štvrtiny hodnoty. Odvtedy už len posilňovali a prudko spevnili, keď v priebehu niekoľkých mesiacov narástli o 250 percent. Dnes sa obchodujú na úrovni 315 dolárov za akciu. Ich cena je už na dosah historických maxím, ktorý firma zaznamenala v roku 2021.

Zakladateľ Mety Marc Zuckerberg pochopil, že musí zmeniť prístup. Počas roka 2023 sa rast príjmov zotavuje, náklady má firma viac pod kontrolou, a podarilo sa jej prilákať nových inzerentov najmä cez platformu krátkych videí Reels, kde Meta konkuruje TikToku.

Gigant sociálnych médií pri hodnotení predošlého kvartálu naznačil, že tržby z reklamy budú hnacím motorom rastu príjmov do ďalších mesiacov. Meta očakáva, že ich tržby medziročne porastú najrýchlejším tempom od roku 2021. Spoločnosť bude však naďalej zvyšovať výdavky aj na rozvoj umelej inteligencie a metaverza.

Vizionár Zuckerberg verí, že sa mu podarí opäť získať si priazeň investorov pre jeho dlhodobejšie ambície.

Prečo investori M. Zuckerbergovi opäť uverili?