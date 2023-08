Hodnota akcií by sa mohla určovať podľa toho, koľko firmy zarobia pre akcionárov. Z tohto pohľadu je zrejmé, že ceny akcií na trhu by mali kopírovať firemnú ziskovosť. V praxi to však zďaleka tak nie je. Existuje na to viacero dôvodov, niektoré lepšie a iné horšie.

Globálne akciové trhy majú za sebou tento rok silnú rastovú vlnu. Najširší globálny akciový index MSCI All Country World Index od začiatku roka pridal výrazne nadpriemerných 14 percent. Od cyklického minima z októbra minulého roka vzrástol o 25 percent. K historickému maximu z novembra 2021 mu chýba už len 9 percent.

V nižšie uvedenom grafe čierna krivka znázorňuje vývoj kumulatívnej ziskovosti na burze obchodovaných firiem a modrá krivka kumulatívny vývoj cien akcií. Ak sa vrátime do roku 1955, krivky sa na dlhšie obdobie výrazne priblížili len v prvej polovici 90. rokov, po prasknutí internetovej bubliny, resp. po finančnej kríze. Po drvivú väčšinu času však boli od seba vzdialené, niekedy aj výrazne.

Zdroj: Real Investment Advice Nepomer medzi cenou akcií a ziskovosťou firiem

Aké sú dôvody, prečo by sa ceny akcií mali alebo mohli odchyľovať od súčasných firemných ziskov? Bežný investor by mal mať stále na pamäti kontext, ktorý možno vo všeobecnosti zhrnúť ako vytvorenie akciovej bubliny.

Ako správne chápať cenu akcie