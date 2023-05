PR článok

Martin Cígler zo Seyforu: Rast IT sektora predbieha počet odborníkov

Počet IT odborníkov v súčasnosti rastie pomalšie ako samotný IT sektor a vyžaduje sa od nich stále väčšie množstvo znalostí. To podľa CEO spoločnosti Seyfor Martina Cíglera vedie k situácii, keď je ťažké obsadiť voľné pracovné miesta v IT. Majiteľ jednej z najúspešnejších IT firiem v strednej Európe sa v rozhovore podelil o rady, ako pritiahnuť do spoločnosti kvalitných IT odborníkov a prezradil aj to, čo si myslí o rekvalifikácii zamestnancov.