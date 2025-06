Americký gigant internetového obchodu Amazon v rokoch 2025 až 2029 investuje 20 miliárd austrálskych dolárov (11,25 miliardy eur) do rozšírenia, prevádzky a údržby infraštruktúry svojich dátových centier v Austrálii s cieľom posilniť kapacity tejto krajiny v oblasti umelej inteligencie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa v sobotu (14. 6.) odvolala na vyhlásenie spoločnosti.

Finančné prostriedky majú smerovať do nových serverových kapacít a podpory riešení založených na generatívnej umelej inteligencii. Spoločnosť tiež v Austrálii investuje do troch nových solárnych fariem v štátoch Viktória a Queensland.

„Investícia spoločnosti Amazon Web Services vo výške 20 miliárd dolárov do dátových centier v Austrálii nás pripraví na budúcnosť, podporí našu ekonomiku a produktivitu,“ uviedol austrálsky premiér Anthony Albanese v príspevku na sociálnej sieti X. „Je to obrovské vyslovenie dôvery austrálskej ekonomike,“ dodal.

Amazon zvyšuje svoje investície do infraštruktúry v snahe lepšie konkurovať ostatným technologickým gigantom a uspokojiť rastúci dopyt po využití umelej inteligencie. V pondelok (9. 6.) Amazon oznámil, že plánuje investovať v Pensylvánii najmenej 20 miliárd dolárov (17,37 miliardy eur) do rozšírenia infraštruktúry dátových centier. Začiatkom júna spoločnosť uviedla, že investuje 10 miliárd dolárov v Severnej Karolíne a zverejnila plány vložiť viac ako 5 miliárd dolárov do svojej novej cloudovej infraštruktúry na Taiwane.