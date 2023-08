Keď vlani v lete Mario Draghi ako taliansky premiér po rozkole vo vláde podával demisiu a odchádzal z funkcie, pri rozlúčke povedal, že „občas fungujú aj srdcia centrálnych bankárov“. Pripomenul tým svoj prechádzajúci bonmot, že „človek si pri transplantácii srdca radšej vyberie srdce od centrálneho bankára než od iného darcu, pretože srdce bankára je málo opotrebované, lebo sa používalo len minimálne.“

Po najnovšom kroku vlády, ktorú po predčasných voľbách vedie šéfka strany Bratia Talianska Giorgia Meloniová, sa však zachvelo srdce nejedného talianskeho bankára. Nie však od dojatia. Zasadnutie talianskej vlády pred tradičnými augustovými dovolenkami náladu bankám zďaleka nezlepšilo.



Vláda totiž po pondelkovom večernom stretnutí oznámila zavedenie 40-percentnej dane z tohtoročných mimoriadnych ziskov bánk.

Pokles akcií

V reakcii na to začali akcie talianskych bánk od utorka rána klesať. Podľa údajov talianskej tlačovej agentúry agentúry ANSA UniCreditu o 5,9 percenta, Intesy Sanpaolo o 8,67 percenta, Finecobanky o 9,9 percenta, finančných domov Banco Bpm o 9 percent a Bper Banca o 10,9 percenta. Nečakané oznámenie vlády akcie talianskych bánk výrazne oslabilo a z ich hodnoty vymazalo 9,5 miliardy eur.

Krok vlády oznámil podpredseda vlády a minister dopravy a infraštruktúry Matteo Salvini. So svojimi vládnymi kolegami si od zavedenia novej dane sľubujú prílev viac ako dvoch miliárd eur do štátneho rozpočtu. Príjmy z výberu mimoriadnej dane chcú použiť napríklad na podporu podnikov či domácností, ktoré majú problém splácať hypotéky. M. Salvini si myslí, že banky mimoriadna daň veľmi nezaťaží, keďže tie po prvom polroku tohto roka hlásili vysoké zisky. A to v súvislosti so zvýšenými úrokovými sadzbami Európskej centrálnej banky (ECB).

Úpravy v pláne obnovy

Pôvodný plán obnovy a odolnosti počítal, že Taliansko podporí sumou takmer 69 miliárd eur vo forme grantov a sumou takmer 123 miliárd eur v pôžičkách, teda súhrnne vo výške viac ako 190 miliárd eur. Cez 37 percent plánu malo podporiť klimatické ciele a viac ako 25 percent zase digitálny prechod. V pondelok 7. augusta Taliansko predložilo žiadosť o úpravu svojho Národného plánu obnovy a odolnosti, čo Európska komisia (EK) potvrdila.