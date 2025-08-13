Švajčiarsko bude napriek rastúcim nákladom pokračovať v snahách o dokončenie nákupu stíhačiek F-35A od Spojených štátov.
Washington tlačí na Bern, aby znášal dodatočné náklady na výrobu strojov vo výške 807 miliónov až 1,6 miliardy dolárov v rámci kontraktu za viac ako sedem miliárd dolárov. Švajčiari majú záujem o stanovenie pevnej ceny, no ich vláda uviedla, že USA „nie sú pripravené ustúpiť zo svojho stanoviska“ ani po intenzívnych diskusiách.
Podľa kabinetu bude konečná cena obstarávania závisieť od faktorov, ako sú napríklad inflácia v USA, ceny komodít a clá. Zdôraznila však, že stroje USA majú „významnú technologickú výhodu oproti iným lietadlám“. Požiadala preto ministerstvo obrany, aby preskúmalo všetky dostupné možnosti a do novembra predložilo správu.
Vláda prostredníctvom referenda schválila vojenské výdavky na novú flotilu. Stíhačky F-35A, ktoré používajú americké vzdušné sily a niekoľko európskych krajín, uprednostnila pred konkurenciou od spoločností Airbus, Boeing a Dassault. Prvé dodávky sú naplánované na rok 2027.