Americký prezident Donald Trump označil online rokovanie s európskymi lídrami za veľmi dobré. „Udelil by mu som desať bodov z desiatich, bolo veľmi veľmi priateľské,“ zdôraznil.
Potvrdil, že po piatkovom stretnutí s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na Aljaške sa ihneď skontaktuje s prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským a s niektorým európskymi lídrami.
Pokiaľ sa prvé stretnutie s Putinom vyvinie podľa predstáv, americký prezident by chcel takmer okamžite uskutočniť aj druhé rokovanie so šéfom Kremľa, na ktorom by sa zúčastnil aj Zelenskyj. „Ak ma tam budú chcieť mať,“ podotkol americký prezident.
Trump očakáva, že určitý pokrok sa dá dosiahnuť už na prvom stretnutí s Putinom, ktoré však bude v prvom rade slúžiť na prípravu pôdy pred druhou schôdzkou.
Šéf Bieleho domu však nevylúčil, že druhé rokovanie sa vôbec nemusí uskutočniť. „Možno nebude žiadne druhé stretnutie, ak budem mať pocit, že nie je vhodné ho usporiadať a nedostanem odpovede, ktoré potrebujeme,“ deklaroval.
Rusku zároveň pohrozil „vážnymi následkami“ v prípade, že na piatkovom stretnutí Putin nebude súhlasiť zo zastavením vojny. Viac podrobností však neposkytol.
Trump pripustil, že nedokáže prinútiť Putina, aby ruská armáda prestala útočiť na civilistov na Ukrajine. „Mal som s ním veľa dobrých rozhovorov. Potom prídem domov a vidím, že raketa zasiahla domov dôchodcov alebo bytový dom a ľudia ležia mŕtvi na ulici,“ povedal americký prezident. „Takže odpoveď na túto otázku je, že ho presvedčiť nedokážem, pretože som s ním už o tom hovoril,“ dodal.