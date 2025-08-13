Spojené štáty a Rusko sa dohodli, že ich lídri si 15. augusta sadnú za rokovací stôl. Podľa odborníkov pôjde o stretnutie historických rozmerov. Jeho cieľom bude nájsť riešenie, ako ukončiť vojnu na Ukrajine, ktorú Moskva pred vyše tromi rokmi rozpútala.
Prezident Spojených štátov Donald Trump a jeho ruský náprotivok Vladimir Putin sa majú stretnúť na Aljaške. Guvernér tohto amerického štátu Mike Dunleavy je nadšený, že sa bude blížiaci sa summit odohrávať práve tu. Aljaška je totiž podľa neho „najstrategickejším miestom na svete“ a „bránou pre diplomaciu, obchod a bezpečnosť“.
Logická voľba
Spojené štáty odkúpili Aljašku od Ruska v roku 1867 za 7,2 milióna dolárov. Niektorí ruskí nacionalisti to ale považujú za historickú chybu porovnateľnú so stratou Ukrajiny. Putinov poradca Jurij Ušakov uviedol, že výber miesta je „logický“, keďže s ním obe krajiny susedia.
Let z Moskvy do najväčšieho aljašského mesta Anchorage trvá približne deväť hodín. Aj D. Trump, ktorý cestuje z Washingtonu DC, bude cestovať zhruba rovnako dlho. Aljašku tak majú „odruky“ obaja, čo naznačuje, že pri výbere zohrali úlohu aj iné faktory.
Aljašský samit bude skúškou, či chce Putin naozaj ukončiť vojnu, tvrdí šéf NATO
Po prvé, nachádza sa tu deväť amerických vojenských základní, ktoré by potenciálne mohli slúžiť ako miesto, kde sa stretnutie uskutoční. Poskytujú totiž dostatočný stupeň ochrany a súkromia.
Po druhé, Aljašku možno považovať za diplomaticky prijateľné miesto. Medzinárodný trestný súd totiž na V. Putina vydal zatykač. Čelí obvineniam z vojnových zločinov v súvislosti s núteným deportovaním detí z Ukrajiny v marci 2023. Rusko a v podstate ani USA však tento súd neuznávajú. Ruský prezident sa teda nemusí báť o svoju slobodu. Takisto si cesta na Aljašku nevyžaduje prelet ponad žiadne nepriateľské krajiny.
Nebezpečný precedent
Blížiaci sa summit na Aljaške považujú niektorí západní analytici za nebezpečný strategický omyl. Varujú, že symbolika miesta stretnutia môže posilniť naratív ruských nacionalistov. „Trump sa rozhodol hostiť Putina na území bývalého Ruského impéria. Zaujímalo by ma, či vie, že ruskí nacionalisti tvrdia, že strata Aljašky je krivdou, ktorú treba napraviť,“ píše na sieti X bývalý veľvyslanec USA v Rusku Michael McFaul.
Trump has chosen to host Putin in a part of the former Russian Empire. Wonder if he knows that Russian nationalists claim that losing Alaska, like Ukraine, was a raw deal for Moscow that needs to be corrected.— Michael McFaul (@McFaul) August 8, 2025
Profesor ruskej politiky Sam Greene z King’s College London takisto upozorňuje na negatívnu symboliku miesta konania summitu: „Akoby malo demonštrovať, že hranice možno meniť a územia kupovať a predávať.“
Ak D. Trump vyšle Rusku signál, že je v poriadku legitimizovať vojenské zaberanie území na Ukrajine, Moskva si môže čoskoro robiť podobné nároky aj voči Aljaške. Zo strategického hľadiska ide o významnú korisť, keďže je rovnako ako Grónsko bohatá na prírodné zdroje.