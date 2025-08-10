Samit amerického prezidenta Donalda Trumpa a ruského prezidenta Vladimira Putina na Aljaške môže priniesť prelom v rokovaniach o zastavení bojov na Ukrajine. Uviedol to prezident SR Peter Pellegrini.
„Ide o významný krok v snahe nájsť riešenie pre nastolenie mieru na Ukrajine. Americko-ruský samit môže priniesť prelom v rokovaniach o zastavení bojov, ktorého cieľom by malo byť prímerie a následné rokovania o konečnom ukončení vojny a povojnovom usporiadaní na Ukrajine,“ povedal Pellegrini.
Po samite na Aljaške by podľa neho mali nasledovať intenzívne rokovania medzi Ukrajinou a Ruskom za účasti USA a Európskej únie s cieľom paralelne riešiť ukrajinskú krízu, ako aj budúcu európsku bezpečnostnú architektúru. „Bezpečnosť v Európe je vážne ohrozená a na nastolení mieru sa musia podieľať všetci relevantní aktéri vrátane Ruska,“ podotkla slovenská hlava štátu.
Pellegrini si želá, aby samit priniesol prelom pri riešení vojny na Ukrajine a bojujúce strany si čo najskôr sadli za rokovací stôl. Myslí si, že kompromis medzi bojujúcimi stranami nebude ľahké nájsť. Verí však, že tento prvý krok vytvorí základ pre upokojenie dnes veľmi nervóznej medzinárodnej scény, ktorého výsledkom bude šanca aj na ukončenie vojnových konfliktov v iných častiach sveta.
Trump a Putin sa na Aljaške majú stretnúť 15. augusta. Rokovať budú o možnostiach ukončenia vojny na Ukrajine. Trump už predtým naznačil, že Ukrajina bude možno musieť v záujme mieru urobiť územné ústupky. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj to však jednoznačne odmietol.