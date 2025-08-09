Americký prezident Donald Trump v piatok na svojej sociálnej sieti Truth Social napísal, že sa stretne s ruským prezidentom Vladimirom Putinom budúci týždeň, 15. augusta (v piatok), v americkom štáte Aljaška. Stretnutie potvrdila aj ruská strana. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA, AFP, AP, Reuters a TASS.

„Rusko a Spojené štáty sú blízki susedia... Zdá sa celkom logické, že naša delegácia jednoducho preletí ponad Beringov prieliv a že takýto dôležitý a dlho očakávaný summit medzi lídrami oboch krajín sa uskutoční práve tam,“ povedal novinárom Putinov poradca Jurij Ušakov s tým, že dúfa, že ďalšie stretnutie lídrov sa bude konať na území Ruska. „Príslušná pozvánka už bola zaslaná americkému prezidentovi,“ dodal.

Trump predtým v Bielom dome poznamenal, že „dôjde k výmene území v prospech oboch strán“, Ukrajiny aj Ruska, no neposkytol bližšie podrobnosti o tom, čo tým presne myslel.

Americký prezident začiatkom minulého týždňa zopakoval, že je nespokojný s konaním Putina, ktorý podľa neho chce, aby vojna na Ukrajine pokračovala. Skrátil preto svoju 50-dňovú lehotu, ktorú mu dal na ukončenie vojny. Stanovený termín mal uplynúť v piatok 8. augusta. V prípade jeho nedodržania Spojené štáty podľa Trumpa uvalia 100-percentné clá na obchodných partnerov Moskvy. Podľa agentúry Reuters vzhľadom na avizovaný summit lídrov však nie je jasné, či sankcie nadobudnú platnosť alebo budú odložené, prípadne zrušené.

Ďalšie dôležité správy

AZ17 Kyjev - Na snímke záíchranári pracujú v zničenom obytnom dome po ruskom raketovom útoku v Kyjeve na Ukrajine vo štvrtok 31. júla 2025. Na šesť mŕtvych stúpol počet obetí, ktoré si v noci na štvrtok vyžiadali v Kyjeve ruské raketové a dronové útoky. Medzi obeťami je aj šesťročný chlapec, informovala kyjevská vojenská správa. Desiatky ďalších ľudí utrpeli zranenia a poškodené boli mnohé budovy vrátane škôl či nemocníc. FOTO TASR/AP Rescuers work in a destroyed apartment building after a Ru
Neprehliadnite

Trump a Putin sa stretnú asi na konci budúceho týždňa