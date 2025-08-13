Dlhodobé výzvy pre automobilový priemysel by sme nemali prehliadať kvôli výzvam krátkodobým. Tie prvé budú mať s určitosťou negatívny dopad na zamestnanosť, No môžeme sa kvalitne pripraviť, aby bol vplyv na slovenských pracujúcich čo najmenší, zhodli sa zástupcovia zamestnancov z najväčších automobiliek na Slovensku s poradcom premiéra pre ochranu pracujúcich, sociálnych vecí a spolupráce s odbormi Arturom Bekmatovom.
Bekmatov stretnutie inicioval kvôli turbulenciám, ktoré môže vyvolať americká politika zvyšovania ciel na tovary z Európy. Odborári zo spoločností Kia, Volkswagen Bratislava, Volkswagen Martin, Stellantis, Mobis a ZKW ho informovali o type vyrábaných modelov, ich exporte, ako aj plánoch zamestnávateľov na nasledujúce roky.
Zástupcovia zamestnancov podľa Bekmatova upozornili, že colná sadzba USA vo výške 15 percent, ako aj ďalšie tarify naviazané na výrobu automobilov nevyvolajú také otrasy, ako vykresľovali niektoré prvotné odhady.
„Oveľa vážnejšie obavy medzi zamestnancami vyvoláva nevyhnutnosť preorientovania sa slovenskej ekonomiky z výroby automobilov na segment služieb. To znamená premenu Slovenska z montážnej dielne Európy na ekonomiku s vyššou pridanou hodnotou,“ zdôraznil poradca premiéra.
Počet pracovných miest v automobilovej výrobe bude podľa neho prirodzene klesať a pracujúci z tohto segmentu budú musieť prejsť rekvalifikáciou. „Ak sa chceme vyhnúť sociálnym otrasom, tak táto rekvalifikácia musí byť masívna a dobre naplánovaná,“ doplnil Bekmatov.