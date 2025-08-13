Rast ruskej ekonomiky sa v druhom štvrťroku spomalil, ukázali predbežné údaje štatistického úradu Rosstat.
Podľa rýchleho odhadu sa hrubý domáci produkt zvýšil medziročne o 1,1 percenta v porovnaní s nárastom o štyri percentá v rovnakom období minulého roka. Tempo rastu ekonomiky sa spomalilo aj oproti prvému štvrťroku, keď dosiahlo 1,4 percenta.
Stúpajúce výdavky na obranu viedli k oživeniu ruskej ekonomiky po jej poklese v roku 2022, keď si západné sankcie za vojnu na Ukrajine vybrali svoju daň. Ale tento rok sa ruská ekonomika ochladzuje a niektorí predstavitelia varovali pred rizikami recesie.
Zvýšené úrokové sadzby, ktorými sa centrálna banka snaží skrotiť tvrdohlavo vysokú infláciu, brzdia vyhliadky na hospodársky rast. Centrálna banka predpovedá tento rok nárast ruskej ekonomiky o jeden až dva percentá, zatiaľ čo ministerstvo hospodárstva uviedlo, že zníži svoju súčasnú prognózu, ktorá počíta s rastom HDP o 2,5 percenta. V minulom roku sa HDP Ruska zvýšil o 4,3 percenta.
Medzinárodný menový fond v júli zhoršil svoju prognózu hospodárskeho rastu Ruska v tomto roku na 0,9 percenta z predchádzajúcich 1,5 percenta.