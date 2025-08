Ruská centrálna banka hlási úspechy v boji proti inflácii, no rast ekonomiky sa výrazne spomaľuje. Inflácia v druhom štvrťroku klesla z 8,2 na 4,8 percenta, čo umožnilo banke znížiť základnú úrokovú sadzbu z 20 na 18 percent.

„Súčasné inflačné tlaky vrátane jadrovej inflácie klesajú rýchlejšie, než sa predpokladalo,“ uviedla banka s tým, že ruská ekonomika sa „vracia na vyváženú trajektóriu rastu“. Podľa Alexandra Kolyandra z Centra pre analýzu európskej politiky (CEPA) ide len o „zjemnený opis slabého rastu“.

Ruská banka bánk predpovedá tento rok rast HDP v rozmedzí jedného až dvoch percent, Medzinárodný menový fond odhaduje len 0,9 percenta. Hoci vysoké úroky spomalili infláciu, zároveň ochladili spotrebiteľský dopyt a znížili ochotu firiem investovať, informuje Business Insider. Rast cien sa tak síce podarilo spomaliť, no za cenu spomalenia hospodárstva.

Priemyselná produkcia v júli zaznamenala najväčší prepad za posledné tri roky, vyplýva z údajov indexu nákupných manažérov (PMI) od S&P Global. „Slabý dopyt a finančné problémy zákazníkov znížili objem objednávok a výroby,“ uviedla spoločnosť S&P Global. To naznačuje, že ruská vojnová ekonomika stráca silu. Prílišná konsolidácia by mohla prehĺbiť spomalenie, no pokračujúce vojenské výdavky by opäť roztočili inflačnú špirálu.

Ruská ekonomika dosiaľ prežívala najmä vďaka rekordným vojenským výdavkom a exportom ropy a plynu. Tento model sa ukazuje ako neudržateľný. Zahraničné investície sú minimálne, dôvera spotrebiteľov slabne a štátne výdavky narážajú na rozpočtové limity.

To, že po viac než troch rokoch vojnového rastu sa ruská ekonomika dostáva do útlmu, priznávajú aj ľudia z najvyšších miest. Minister hospodárstva Maxim Rešetnikov počas Petrohradského medzinárodného ekonomického fóra pripustil, že krajina „stojí na prahu recesie“.

Jeho slová potvrdila aj guvernérka centrálnej banky Elvira Nabiullinová, ktorá hovorí o vyčerpaní voľných pracovných zdrojov a potrebe nového rastového modelu. Podľa novín Nezavisimaja Gazeta stále viac spoločností a tovární zaostáva s vyplácaním miezd pracovníkom.

Ruský prezident Vladimir Putin aj napriek zhoršujúcim sa ekonomickým ukazovateľom dáva najavo, že zbrojenie zostáva absolútnou prioritou. Na obranu a bezpečnosť plánuje Rusko v roku 2025 minúť približne 13,1 bilióna rubľov (144 miliárd dolárov), čo predstavuje 6,3 percenta HDP — najvyšší podiel od rozpadu Sovietskeho zväzu. Kremeľ je odhodlaný pokračovať vo vojne, a to aj napriek ohromujúcej miere obetí, ktorá sa blíži k miliónu zabitých alebo zranených mužov.

„Nejde o ekonomickú vojnu. Táto vojna sa neskončí pre ekonomické dôvody,“ konštatuje Iikka Korhonen z fínskeho Inštitútu pre rozvíjajúce sa ekonomiky. Rusko si podľa neho dokáže udržať súčasnú úroveň produkcie zbraní ešte pomerne dlho.