Nemecký minister hospodárstva Robert Habeck ohlásil v máji tohto roka plán pomoci priemyslu a energeticky náročným podnikom. Líder najväčšej ekonomiky Európskej únie (EÚ) chce dotovať ceny elektriny, a to až do roku 2030. Zastropované ceny elektriny pre priemysel na šesť centov za kilowatthodinu v nasledujúcich siedmich rokoch si však vyžiadajú miliardy zo štátnej pokladnice. Konečný účet sa môže vyšplhať na 30 miliárd eur. A tak už pred pár mesiacmi dali koaliční partneri R. Habeckovi najavo, že to nie je najlepší nápad. Proti bol nemecký kancelár Olaf Scholz i minister financií Christian Lindner.

Nesúlad v postoji k tejto otázke v nemeckej koalícii pretrváva dodnes. No predstavitelia šestnástich nemeckých spolkových krajín sa rozhodli v uplynulých dňoch (6. a 7. septembra) vyraziť do Bruselu, podporiť nápad R. Habecka a priamo tam dohodnúť dotované ceny priemyselnej elektriny.

Pripravení sú aj na kompromisy. Spomína sa napríklad skrátenie dotovaného obdobia zo siedmich na tri až päť rokov, či prísnejšie definovanie spoločností, ktoré by na dotované ceny mali nárok, čo by malo znížiť náklady na približne 20 miliárd eur.

Obávajú sa, že ak v tomto smere nezakročí vedenie EÚ, nemecký priemysel dostane ranu, z ktorej sa nepozviecha. Obavy šéfov spolkových krajín plynú z toho, že firmy a priemysel sa nedokážu adaptovať na novinky spojené s obnoviteľnou energiou, ak im v prechodnom období nepomôže vláda. Podporu hľadajú aj v európskych inštitúciách a svoje požiadavky zhrnuli v Bruselskej deklarácii. Tie predostreli šéfke EK Ursule von der Leyenovej, podpredsedovi pre ekologickú transformáciu Marošovi Šefčovičovi a komisárke pre energetiku Kadri Simsonovej.

Drahý prechod na obnoviteľné zdroje

Premiéri spolkových krajín upozorňujú na to, že zvýšené náklady na energiu vážne ohrozujú oživenie nemeckej ekonomiky. Od EK preto žiadajú, aby ceny elektriny pre energeticky náročné podniky mohli v prechodnom období stanoviť jednotlivé štáty. Pod prechodným obdobím si predstavujú obdobie, kým „nebudú k dispozícii cenovo dostupné obnoviteľné zdroje energie“.

Spolkové krajiny v podstate vláde v Berlíne i EK odkazujú, že prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo bude drahý a náročný. A kým sa k nemu podniky dopracujú, budú potrebovať finančnú pomoc od štátu.

Dotovanie cien elektriny pre priemysel tak, ako ho predostreli nemecké spolkové krajiny, sa však vedeniu EK nie celkom pozdáva.