Päťročná zmluva o tranzite plynu medzi Ukrajinou a ruským plynárenským monopolom Gazprom vyprší už budúci rok. Šance na jej predĺženie sa znížili, uviedol nedávno pre Financial Times ukrajinský minister energetiky Herman Haluščenko. Podľa neho by Rusko mohlo čoskoro ukončiť tranzit plynu do Európy.

Ako Slovensko zvládlo obmedzenie dodávok plynu počas vlaňajška a aké výzvy ho čakajú pred ďalšou zimou, pre TREND hovorí výkonný riaditeľ Slovenského plynárenského a naftového zväzu Richard Kvasňovský.

Denník Financial Times uvádza, že tranzit plynu cez Ukrajinu zabezpečuje asi päť percent celkových európskych dovozov. Podľa ukrajinského ministra energetiky je Európa na ďalšie obmedzenie dodávok pripravená pomerne dobre, pretože znížila spotrebu a našla alternatívne zdroje dovozu. Je to skutočne tak? Platí to aj pre Slovensko?

Problém sa neskončil. To, že sa Slovensku podarilo zvládnuť jednu zimu je veľmi priaznivé, ale pomohli nám aj klimatické podmienky, to treba povedať otvorene. V súčasnosti sa na Slovensku aj v Európe plnia zásobníky a ide to veľmi dobre. U nás sú už v súčasnosti naplnené na 80 percent, v tomto období roka (pozn. TRENDU: jún) to je celkom raritné. Pravdepodobnosť, že ich naplníme nad hranicu, ktorú nariaďuje Európska komisia (EK) je vysoká. V tejto chvíli je v zásobníkoch dostatočné množstvo plynu na to, aby ho bolo dosť na zimnú sezónu.

Krajina však potrebuje dodávky nielen pre zásobníky.

Ak by sme nemali ani len kubík zemného plynu z dovozu, tak by nám zásobníky, samozrejme, negarantovali zásobovanie bez akýchkoľvek obmedzení. Zásobníky slúžia na to, že máme možnosť vyvažovať sieť alebo ich môžeme využiť v období, keď sú nejaké výkyvy, veľké mrazy a podobne. No vždy to predpokladá aj plynulý tok plynu, ktorý prichádza dennodenne.

Ako sa Slovensku podarilo diverzifikovať zdroje plynu?

My sme boli takmer na 90 percent závislí od dodávok z Ruskej federácie. Za minulý rok sme celkovo doviezli z Ruskej federácie dodávky v objeme 64 percent toho, čo sme spotrebovali a 36 percent z iných zdrojov.