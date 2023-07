„Slovensko by sa malo zamyslieť nad tým, či nevytvoriť predpoklady na to, aby mal štát priamu kontrolu nad výrobou elektrickej energie,“ uviedol pred časom šéf Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti (JAVYS) Pavol Štuller. Spoločnosť najnovšie podpísala dve memorandá o porozumení s americkou spoločnosťou Westinghouse Electric Company. Spolupracovať majú pri klasických aj malých modulárnych reaktoroch (SMR). „Verím, že Slovensko sa poučilo z ťažkostí, ktoré sa odohrávali v Mochovciach a vieme nastaviť projekt novej jadrovej technológie, ktorý posunie krajinu vpred,“ hovorí P. Štuller v rozhovore pre TREND.

Po podpise memoránd sa budú preverovať vhodné podmienky, kde by sa na Slovensku mohli využívať ďalšie jadrové technológie. Čo bude nasledovať?

Kľúčom ku každej úspešnej investícii je vypracovanie štúdie realizovateľnosti. Tá nám ukáže vhodné lokality, keďže ich budeme analyzovať viacero. Tiež nám ukáže vhodné technológie. Projekt musí byť ekonomicky výhodný pre Slovenskú republiku, aby generoval zisk, či už pre akcionárov alebo priamo pre štát. Takže ide o kombináciu vhodnej technológie, lokality a ekonomického modelu financovania a prevádzky.

Ako je to s povoľovacími procesmi pri malých modulárnych reaktoroch?

Povoľovací proces je rovnaký ako pri akýchkoľvek iných jadrových projektoch. V princípe je to jadrové zariadenie ako ktorékoľvek iné. Neexistujú žiadne skratky pri povoľovaní. Dodávateľom klasických reaktorov, ktorí budú dodávať aj SMR to však uľahčuje pozíciu pri licencovaní technológie. Aj preto hľadáme cestu overených technológií a neskúšame žiadne experimenty, ktoré neboli doteraz overené. Snažíme sa zamerať na oblasti, kde má technológia reálne predpoklady na to, aby bola licencovaná a ekonomicky prevádzkovateľná.

Môže SMR na Slovensku fungovať povedzme v horizonte desaťročia?