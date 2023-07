Nemecký minister hospodárstva R. Habeck, ktorý ešte nedávno hovoril o zelenej transformácii priemyslu s pokojom Angličana, teraz pripravuje obyvateľov Nemecka na to, že si za „zelenú“ budúcnosť poriadne priplatia. V najbližších piatich rokoch sa majú pripraviť na ekonomicky náročné časy. Minister už totiž nemôže ignorovať prognózy Medzinárodného menového fondu, ktorý v tomto roku očakáva pokles nemeckej ekonomiky o 0,3 percentuálneho bodu. Šéf rezortu hospodárstva priznáva, že vyhliadky nie sú dobré.

Pomoc priemyslu

R. Habeck v týchto dňoch navštevuje jednotlivé nemecké regióny a menšie firmy, ktoré prichádzajú na trh s novými technológiami. A jedným dychom už otvorene hovorí o tom, že zelený hospodársky prechod výrazne poznačí nemeckú ekonomiku a priemysel.

V rozhovore pre deník Augsburger Allgemeine nedávno uviedol, že chce počas nadchádzajúcej zimy pokračovať v brzdení cien elektriny a plynu, a to až do Veľkej noci 2024. Zastropovanie cien energií vládou by inak malo vypršať koncom tohto roka. R. Habeck však predložil návrhy, aby vláda schválila nové štátne dotácie na ochranu priemyselnej základne krajiny.

Podľa ministra „cenové brzdy energií budú fungovať ako poistka proti rastu cien. Keď ceny klesnú a budú pod hranicou 40 centov za elektrinu alebo 12 centov za plyn pre súkromných spotrebiteľov, potom žiadne brzdy nepotrebujeme. Ak by sa ale opäť niečo stalo, mali by sme počas najbližšej zimy väčšiu istotu. Aj preto o tom už diskutujeme s Európskou komisiou,“ uviedol nemecký šéf hospodárstva. Zároveň však potvrdil, že vo vláde nie sú jednotné názory na to, ako stropovať ceny energií pre priemysel.