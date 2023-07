Nemci sa budú musieť rozlúčiť s vykurovaním plynom a mali by čo najskôr prejsť najmä na tepelné čerpadlá. Myšlienku na jar predstavil minister hospodárstva Robert Habeck. Počítal s tým, že od roku 2024 bude musieť každý novo inštalovaný vykurovací systém poháňať aspoň zo 65 percent zelená energia. Návrh odvtedy čelí výzvam na zmiernenie tempa.

Obrusovanie hrán

Podľa pôvodnej predstavy ministra hospodárstva mal od roku 2024 platiť zákaz uvádzať do prevádzky nové vykurovacie zariadenia na plyn a olej. Nemecko tak malo čo najrýchlejšie prejsť na klimaticky neutrálne vykurovacie systémy. Najprv mali obmedzenia platiť pre nové systémy, postupne aj pre existujúce. Masívna výmena vykurovacích systémov v krajine by v extrémne krátkom čase finančne zaťažila podniky aj bežných občanov.

Zhoda sa nekonala ani v koalícii, SPD a FDP nenašli pochopenie pre razantné plány šéfa hospodárstva. Strany žiadali predĺženie prechodných období. Jasne stanovené podmienky žiadali firmy, priemysel i ľudia. Rezort to chcel presadiť napriek tomu, že vlani u Nemcov pri nových inštaláciách dominovali plynové a olejové vykurovacie zariadenia. Podľa údajov vlády v Nemecku v polovici roka 2022 inštalovali iba milión tepelných čerpadiel, hoci vláda dáva štedrejšie dotácie práve na ne.

Habeck chcel väčšou pomocou zmierniť spoločenské napätie. To sa začalo stupňovať aj po tom, ako začali na verejnosť prenikať informácie, že občanom by časom štát mohol zasahovať do súkromia napríklad obmedzením spotreby v energetickej špičke. Na rozvážnejšie uplatňovanie vízie o zelenej politike upozornila Nemecko poradenská firma McKinsey. Podčiarkla, že krajina o dva roky nemusí byť schopná kryť spotrebu elektriny v špičke.