Európska únia si už skôr dala za cieľ urýchliť zelenú transformáciu v členských krajinách. Uplynulý týždeň tieto zámery podporil europarlament, keď prijal päť nových právnych predpisov z balíka Fit for 55. Europoslanci odhlasovali pravidlá, ktorými chce Európska únia (EÚ) do roku 2030 znížiť emisie skleníkových plynov minimálne o 55 percent.

Obchod s emisiami a uhlíkové clo

Systém emisných kvót (ETS) prejde zmenami. Europoslanci odklepli, že po prvýkrát sa do systému dostanú aj emisie z námornej dopravy. Okrem toho politici zrušia bezodplatné emisné kvóty pre spoločnosti, aj v sektore letectva. Naopak, EÚ chce v leteckej doprave viac podporiť udržateľné palivá.

Europarlamentom prešlo aj zavedenie pravidiel pre kompenzáciu uhlíka na hraniciach (CBAM). Zjednodušene povedané, ide o zavedenie uhlíkového cla. Bude sa vzťahovať na dovoz železa, ocele, cementu, hliníka, hnojív, elektrickej energie a vodíka. „Dovozcovia týchto druhov tovarov budú musieť zaplatiť akýkoľvek cenový rozdiel medzi cenou uhlíka zaplatenou v krajine výroby a cenou uhlíkových emisných kvót v systéme ETS,“ vyplýva z oficiálneho stanoviska Európskeho parlamentu.

Výzvy pre priemysel

Spomínané opatrenia podporila drvivá väčšina slovenských europoslancov. Podľa Ministerstva hospodárstva SR to bude pre slovenské hospodárstvo a priemysel výzva. No od dekarbonizácie si sľubuje aj nové ekonomické príležitosti, nové pracovné miesta a udržateľnejšie formy rastu. Únia na zelenú transformáciu vyčlenila financie, ktoré majú celý proces uľahčiť. „Pre Slovensko sú to financie zahrnuté do modernizačného fondu, operačného programu Slovensko a plánu obnovy vo výške približne 12,6 miliardy eur na obdobie rokov 2021 až 2032, ktoré budú implementované príslušnými rezortmi,“ uvádza pre TREND Mária Pavlusik z tlačového odboru rezortu hospodárstva.

Zdôrazňuje, že viaceré slovenské podniky, ktoré spadajú pod sektory ETS už teraz realizujú alebo pripravujú projekty, pomocou ktorých majú svoju výrobu urobiť ekologickejšiou. Rezort vidí budúcnosť tak, že sa podniky na zmeny a nové požiadavky postupne adaptujú. V tom by im mali pomáhať napríklad rôzne schémy čerpania pomoci.

Radikálny postoj, ktorý EÚ nastolila v otázke emisií, však stále častejšie podlieha aj kritike mnohých podnikov.