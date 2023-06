Hneď po tom, čo Európska komisia odsúhlasila sprísňovanie emisných pravidiel v cestnej doprave, vynorilo sa viacero otázok. Začali silnieť hlasy volajúce po tom, aby sa zavedenie emisnej normy Euro 7 do praxe o istý čas posunulo či prehodnotilo. TREND zisťoval názory odborníkov na najnovšie prísne európske emisné pravidlá.

1. V čom je norma Euro 7 výhodná či nevýhodná pre výrobcov áut, pneumatík a bŕzd? Môže Slovensko a jeho automobilový priemysel a podnikateľské prostredie poškodiť?

2. Pomôže odklad o tri roky alebo by sa norma nemala zavádzať vôbec?

Stanislav Pánis, analytik J&T Banky

1. Nevidím v nej výhodu pre nikoho, ani pre spotrebiteľa, ktorému predraží život. Keby bola norma výhodná a zmysluplná, prirodzene by ju uplatňoval automobilový sektor „zdola“, lebo by bol po nej dopyt a tieto štandardy by sa presadili samy. „Súčasná (zelená) politika už nemá veľa spoločného s klimatickými cieľmi, ale hlavne s túžbou politikov zmeniť náš spôsob života. Zdá sa, že Európska únia (EÚ) chce dostať bežných mužov a ženy von z auta. Tieto pravidlá obmedzujú slobodu, možnosť ísť, kam a kedy chceme,“ tvrdí šéf automobilky Stel­lantis Carlos Tavares a ja sa prikláňam k jeho názoru.

2. Nastavenie klimatickej zmeny a otepľovania nebude touto normou a v širšom kontexte zelenou politikou smerujúcou k uhlíkovej neutralite dosiahnuté. Už len preto, že podiel emisií v cestnej doprave EÚ na celkových emisiách skleníkových plynov vo svete je zanedbateľný, málo nad jedným percentom, a EÚ sa podieľa ani nie desiatimi percentami na celkových globálnych emisiách. Okrem toho mnohí klimatickí vedci upozorňujú, že hlavným zdrojom klimatických zmien nie je ľudská činnosť. Z tohto uhla pohľadu nevidím dôvod jej zavádzania, keď­že by to bolo mimoriadne drahé.

Zdeněk Petzl, výkonný riaditeľ Združenia automobilového priemyslu ČR

1. V Českej republike sa dnes vyrába zhruba trinásť až štrnásť modelov automobilov rôznych značiek. Pokiaľ by normu prijali v nezmenenej podobe, zo dňa na deň by sa v roku 2025 museli prestať vyrábať minimálne tri až štyri z nich. Objemovo by išlo o pokles výroby vozidiel o 30 percent. A ak dnes v ČR po zložitom období plnom obmedzení vyrábame zhruba 1,2 milióna vozidiel, išlo by o pokles výroby rádovo o 300- až 400-tisíc vozidiel ročne.