Starnutie obyvateľstva a inflácia vyvolávajú čoraz väčšie obavy ohľadom dôchodkových úspor. Podľa prieskumu spoločnosti Northwestern Mutual, ktorá sa venuje poisteniu a finančnému plánovaniu, viac než polovica príslušníkov generácie X (ľudí vo veku od 45 do 60 rokov) uvádza, že má našetrený najviac trojnásobok ročného príjmu.

To je výrazne menej než odporúča investičná spoločnosť Fidelity, jeden z najväčších poskytovateľov služieb dôchodkového sporenia v USA. Radí, aby mal človek do päťdesiatky nasporený šesťnásobok ročného príjmu, ak plánuje odísť do dôchodku v 67 rokoch.

Nie všetci odborníci sa s tým stotožňujú. „Neexistuje žiadne magické číslo,“ tvrdí podľa CNBC certifikovaný finančný plánovač a zakladateľ firmy Access Wealth Strategies Nathan Sebesta.

Výška potrebných úspor závisí najmä od toho, kedy človek plánuje odísť do dôchodku a aký životný štýl chce počas neho viesť. Ľudia, ktorí plánujú pracovať dlhšie, žiť skromnejšie a presťahovať sa do cenovo dostupnejších lokalít, môžu potrebovať menej, než stanovuje Fidelity.

Podľa analýzy portálu GOBankingRates sa minimálna suma potrebná na dôchodok môže líšiť až o 1,49 milióna dolárov v závislosti od štátu, kde jedinec plánuje žiť.

N. Sebesta odporúča pristupovať k plánovaniu dôchodku „odzadu“. Začnite od výšky ročného dôchodkového príjmu, ktorý si želáte, a predpokladajte, ako dlho ho budete potrebovať. Potom túto sumu upravte o infláciu a vypočítajte si, koľko potrebujete ročne sporiť a aký výnos musia prinášať vaše investície.

V prípade, že sa človek cíti finančne neisto, N. Sebesta odporúča znížiť očakávaný dôchodkový štandard; teda zníženie výdavkov, presťahovanie sa do menšieho bývania či do cenovo priaznivejšej oblasti. Jednou z možností je tiež pokračovať v práci aj počas dôchodkového veku.