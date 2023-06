Ako sú jednotlivé elektrické sústavy v rôznych krajinách na seba nadviazané, kedy veterná a fotovoltická energia nemusia utiahnuť sieť a prečo by jadrová energia mala byť naďalej súčasťou energetického mixu vysvetľuje v rozhovore pre TREND podpredseda SAV Martin Venhart.

Čo bude znamenať zatvorenie jadrových elektrární v Nemecku pre ďalší vývoj cien elektriny? Navyše v kontexte rozporu v EÚ, keď krajiny ako Francúzsko pokračujú v jadrovej energetike, kým iné, ako Nemecko, ju zastavujú?

Už teraz vidíme, ako sa to odráža na cenách energií, a následne aj na cenách potravín.

V apríli Nemecko po 62 rokoch ukončilo prevádzku posledných jadrových elektrární v krajine. Ako to hodnotíte?

To, čo urobilo Nemecko, vnímam ako veľmi zlé rozhodnutie nemeckej vlády. Je to typický príklad toho, keď sa politika neriadi odbornosťou. Nemecku totiž tá energia chýba a niečím ju musí nahradiť. A čím ju nahradilo Nemecko? Spaľovaním uhlia. Dlhodobo je to neudržateľný proces.

Nemeckí zelení však naďalej vidia riešenie najmä v alternatívnych zdrojoch energie.

Na severe Nemecka bol zaznamenaný deň, keď došlo k situácii, aká veľmi často nenastáva. Bol jasné deň s veľmi intenzívnym slnečným svitom a zároveň fúkal silný vietor. Táto kombinácia v danej oblasti častá nie je. Výsledkom bolo, že odrazu sa skokovo zvýšila produkcia energie z veterných a fotovoltických zdrojov. Pre sieť to bol veľký problém, ako odrazu zo severu krajiny preniesť výkon na juh Nemecka, kde bola veľká spotreba. Vtedy simulácia veľmi jasne preukázala, že ak by došlo k zlyhaniu liniek v Česku, dokonca až cez Slovensko, tak by sa ako domček z kariet zrútila celá sieť v Nemecku, zasiahlo by to aj Belgicko, Českú republiku, časti Slovenskej republiky, dokonca aj sever Francúzska, ktoré by sa dostali do totálneho blackoutu a možno by trvalo pár dní, kým by sa sieť podarilo obnoviť. Práve to je najväčší problém takýchto zdrojov.

Čiže najmä ich nestabilita?

Predstavte si, že máte veľkú fotovoltickú elektráreň s veľkým výkonom a odrazu príde pred slnko mrak, tým prudko poklesne výkon a na to musí sieť nejako reagovať. Vtedy treba mať k dispozícii niečo, čím to vykompenzujete. Preto môže byť problém pri viacerých nestabilných zdrojoch, v porovnaní s jadrovými reaktormi, ktoré v tomto smere môžu byť, naopak, stabilizujúcim prvkom.

Na druhej strane sú kritici, ktorí žiadajú odklon od jadra.

Rozumiem aj argumentom, ktoré vychádzajú zo strany verejnosti a spájajú sa s obavami. Nikto nepopiera, že sme tu mali udalosti v Černobyle či vo Fukušime, aj nejaké ďalšie havárie. Ak sa však pozriete na akúkoľvek oblasť ľudskej činnosti, tak je sprevádzaná rizikami.

Celý videorozhovor o aktuálnych výzvach v jadrovej energetike nájdete pod článkom.