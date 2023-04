Sen nemeckých zelených sa po rokoch stáva skutočnosťou. Takto popisujú nemecké médiá 15. apríl, ktorý znamená definitívny koniec jadrových elektrární v krajine.

Niekdajší minister životného prostredia Jürgen Trittin už v roku 2002 prišiel s prvým oficiálnym plánom, ako sa postupne odstrihnúť od jadrovej energie. Teraz pre Deutsche Welle pripomína, že o úplnom konci jadrovej energetiky hovoriť nemožno. Otázne totiž zostáva, ako skladovať rádioaktívny odpad. A na to Nemecko presné odpovede ešte nepozná.

Nevyriešené úložiská

Krajinu teraz čaká demontovanie reaktorov a uskladňovanie odpadu. Súčasná ministerka životného prostredia Steffi Lemkeová koncom marca uviedla, že približne 300-tisíc kubických metrov nízko a stredne aktívneho rádioaktívneho odpadu by sa malo uskladniť v Dolnom Sasku. Plánuje sa na to využiť úložisko Konrad v meste Salzgitter. Do prevádzky by však podľa dostupných informácií malo byť uvedené až o niekoľko rokov.

Najdôležitejším kritériom na skladovanie takéhoto odpadu je geologická stabilita úložiska. Walter Tromm z Technologického inštitútu v Karlsruhe pripomenul, že aktuálne pracujú s modelmi, na základe ktorých by bezpečne uložený vysokorádioaktívny odpad pod zemou mal byť desaťtisíc rokov. Priznal však, že do toho vstupuje veľa faktorov a nemecký zákon o výbere lokality úložiska stanovuje ďalšie podmienky na najbližších 500 rokov.

Spolková spoločnosť pre likvidáciu rádioaktívneho odpadu BGE (Bundesgesselschaft für Endlagerung) vlani v lete oznámila, že zariadenie v úložisku Konrad počíta s ukončením výstavby prekládkovej haly najskôr o dva roky. Potom sa má začať dovážať a prekladať prvý rádioaktívny odpad najskôr od roku 2027.

Ide teda o beh na dlhé trate. Navyše W. Tromm nevylúčil ani možnosť, že by rádioaktívny odpad z Nemecka putoval do úložísk v iných európskych krajinách, čo by sa však muselo podchytiť legislatívne.