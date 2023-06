V máji európske krajiny, ktoré podporujú jadrovú energetiku, vyzvali Brusel, aby túto oblasť viac podporoval. Zdôraznili, že jadrová energia má zásadný význam na prechod Európy na nízkouhlíkové hospodárstvo. Vo vyhlásení, ktoré podpísali účastníci summitu, sa odhaduje, že ak sa do roku 2050 spustí podľa plánu ďalších 50 gigawattov nových jadrových projektov, vznikne vyše 450 000 pracovných miest a európsky hrubý domáci produkt (HDP) sa zvýši o 92 miliárd eur. Podpredseda SAV a jadrový fyzik Martin Venhart v rozhovore pre TREND upozorňuje, aké výzvy musí v tejto otázke riešiť Slovensko a aké máme ďalšie možnosti v dodávkach jadrového paliva.

Celý videorozhovor o aktuálnych výzvach v jadrovej energetike nájdete pod článkom.

Už dlhšie bola polemika, či by sa jadrová energia mala podieľať na výsledkoch pri plnení klimatických cieľov do roku 2050. Prečo je podľa vás naďalej dôležitá?

Dôležitá je aj z pohľadu dosiahnutia uhlíkovej neutrality, keďže je to takmer bezuhlíkový zdroj energie. Takmer, pretože úplne bezuhlíkový zdroj energie k dispozícii nemáme. Každá elektráreň akéhokoľvek typu potrebuje podpornú infraštruktúru, a to zatiaľ nedokážeme urobiť bez použitia fosílnych palív. Zo zdrojov energie, ktoré máme, sa však jadrová energia výrazne blíži k tomu, čo chceme nazývať bezuhlíkovou.

Je teda vôbec v súčasnosti možné ciele a znižovanie závislosti od fosílnych palív naplniť bez jadrovej energetiky?

Ja tvrdím, že to možné nie je. Často to počúvame od niektorých politikov, ktorí operujú týmito argumentmi. Podľa mňa to však nemajú jednoznačne podložené číslami. Najmä po odbornej stránke je to populizmus.