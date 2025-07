Obyvatelia Slovenska, predovšetkým v priemyselne rozvinutých častiach krajiny, za posledný rok zaznamenali minimálne na papieri výrazný nárast hodnoty svojho majetku. Napriek mnohým neistotám a vysokej inflácii sa totiž značná časť domácnosti rozhodla, že práve teraz je vhodný čas na kúpu vlastnej nehnuteľnosti. V dôsledku toho objem poskytnutých úverov na bývanie od začiatku roka dynamicky rastie.

Nejde pritom o zanedbateľné sumy. Od januára do februára stúpol objem poskytnutých hypoték o takmer 153 miliónov eur na 45,3 miliardy eur. Každým ďalším mesiacom táto suma rapídne rástla a v máji dosiahol medzimesačný nárast až 326 miliónov eur.

Prekvapivý rast

Majetok Slovákov, aspoň na papieri, za posledný rok citeľne narástol. Medziročný rast cien nehnuteľností v prvom kvartáli tohto roka dosiahol v priemere 12,2 percenta. Slovensko je však malá krajina veľkých rozdielov. Najmenej, „len“ o 7,3 percenta, stúpli ceny v Trnavskom kraji a najviac, až o 18,5 percenta, v Nitrianskom kraji. V závislosti od konkrétnej lokality tak ľuďom hodnota majetku len v priebehu jedného roka stúpla o tisíce až desaťtisíce eur.

Majitelia, ktorí zvažujú predaj svojho bytu alebo domu, by mali pouvažovať o nastavení vyššej predajnej ceny, keďže s veľkou pravdepodobnosťou uspejú. Dôvodom je aj predpoklad, že úrokové sadzby hypoték už tento rok výraznejšie neklesnú, čo bude aj naďalej motivovať mnohých ľudí do kúpy bytu alebo domu. Ide o pomerne prekvapivý vývoj. „Inflácia na Slovensku je výrazne nad priemerom EÚ a vyhliadky ekonomiky nie sú práve ružové, čiže teoreticky by mali byť ľudia pri nákupoch skôr opatrní,“ upozorňuje Marián Búlik, finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko.

Nie je na čo čakať