Spojené štáty podľa informácií médií požadujú od Ukrajiny okrem vzácnych kovov aj kontrolu nad dôležitým plynovodom, ktorý slúži na prepravu ruského plynu do Európy. Popredný kyjevský ekonóm pre list The Guardian označil najnovší postoj vlády amerického prezidenta Donalda Trumpa za šikanu v štýle koloniálnych veľmocí. Predstavitelia USA a Ukrajiny sa v piatok zišli, aby prerokovali novú podobu návrhu Bieleho domu na dohodu o nerastných surovinách.

Trump požaduje, aby Ukrajina výmenou za zbrane dodané za predchádzajúce administratívy Joea Bidena odovzdala USA svoje prírodné zdroje ako určitú formu „kompenzácie“. Ukrajina americkú pomoc potrebuje, pretože sa od roku 2022 bráni rozsiahlej vojenskej agresii susedného Ruska.

Rozhovory sa však podľa médií, ktoré sa odvolávajú na informované zdroje, stávajú čoraz vyhrotenejšími. Najnovší americký návrh je „maximalistickejší" ako pôvodná verzia z februára, ktorá navrhovala, že Washington získa vzácne kovy za 500 miliárd dolárov a tiež ropu a plyn. Najnovší dokument obsahuje požiadavku, aby kontrolu nad plynovodom prevzala americká vládna agentúra DFC, ktorá finančne podporuje projekty v rozvojových krajinách.

Ukrajinská časť plynovodu Bratstvo vedie z mesta Sudža na západe Ruska do ukrajinského mesta Užhorod na hranici so Slovenskom. Potom pokračuje ďalej do Česka a napája sa tiež na ďalšie európske plynovody. Plynovod bol vybudovaný v čase Sovietskeho zväzu a je dôležitou súčasťou národnej infraštruktúry a významnou energetickou trasou. Ukrajina od 1. januára prerušila dodávky plynu, keď vypršala päťročná zmluva s ruskou štátnou energetickou spoločnosťou Gazprom o tranzite plynu. Krajina predtým získala stovky miliónov eur na tranzitných poplatkoch, a to aj v čase vojny, upozornil The Guardian.

Ekonóm kyjevského inštitútu Centrum pre ekonomickú stratégiu Volodymyr Landa uviedol, že Američania chcú získať čo najviac. Ich nátlakové požiadavky v „koloniálnom štýle" však podľa neho majú v Kyjeve len malú šancu na pritetie.

Vlani na jeseň ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navrhol, aby USA získali prístup k nedostatočne rozvinutému ukrajinskému nerastnému sektoru. Predpokladal dohodu, podľa ktorej by nová nastupujúca Trumpova administratíva dodávala Ukrajine zbrane výmenou za budúce zisky zo spoločných investícií. Trump odmietol poskytnúť bezpečnostné záväzky alebo vojenskú podporu, ale nerastné suroviny chce. Minulý týždeň sa sťažoval, že sa Zelenskyj snaží z dohody vycúvať a dodal, že ukrajinský prezident bude mať veľké problémy, ak ju nepodpíše.

Zelenskyj vo štvrtkovom rozhovore s novinármi uviedol, že je pripravený uzavrieť dohodu o modernizácii svojej krajiny, ale že Ukrajina môže súhlasiť len vtedy, ak bude medzi oboma krajinami rovnosť a príjmy sa budú deliť pol na pol.