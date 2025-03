Americký prezident Donald Trump vyvíja tlak na ukrajinskú hlavu štátu Volodymyra Zelenského, aby jeho krajina zaplatila vysoké reparácie za vojenskú pomoc. Nárokuje si na polovicu zásob ropy, plynu a uhľovodíkov, ako aj takmer všetky kovy a veľkú časť infraštruktúry pre Spojené štáty.

Najnovšia verzia tzv. „minerálnej dohody“, ktorú získal britský The Telegraph, je v modernej diplomacii bezprecedentná. „Je to dokument o vyvlastnení,“ uviedol expert na právo v oblasti energetiky z Atlantic Council Alan Riley. „Neobsahuje žiadne záruky, žiadne obranné klauzuly, USA nič neriskujú.“

Dohoda zároveň zapadá do širších rokovaní medzi USA a Ruskom o energetickej spolupráci, ktoré zahŕňajú plány na obnovu vývozu sibírskeho plynu do Európy. Americké spoločnosti a investori blízki Trumpovi by pritom získali kľúčové podiely v tomto biznise.

Zmluva dáva americkým spoločnostiam výhradné práva na ťažbu a využívanie nerastných surovín na Ukrajine, týka sa vzácnych zemín, lítia, titánu, kobaltu, hliníka či zinku. USA budú kontrolovať aj dopravnú infraštruktúru, plynovody, terminály, rafinérie či logistické centrá.

V špeciálnom fonde pre obnovu Ukrajiny budú traja z piatich členov predstavenstva menovaní Spojenými štátmi, pričom Washington bude inkasovať všetky licenčné poplatky až do splatenia najmenej 100 miliárd dolárov vojnového dlhu so štvorpercentným úrokom. Ukrajina začne dostávať len polovicu zisku až po splatení všetkých záväzkov.

Zmluva neobsahuje žiadne bezpečnostné záruky a USA neposkytnú ďalší kapitál, keďže ich „príspevok“ je považovaný za už poskytnutú vojenskú pomoc.

Trumpova administratíva požaduje aj prednostné právo na investície do infraštruktúrnych a surovinových projektov na Ukrajine. Podľa informácií Bloomberg News by USA získali významný vplyv na ekonomické rozhodovanie Kyjeva a zároveň veto na účasť ďalších spojencov Ukrajiny. Ak by bola dohoda schválená, Washington by mal kontrolu nad investíciami do kľúčových oblastí hospodárstva vrátane cestnej a železničnej siete či prístavov.

Trumpov návrh prichádza v čase, keď sa USA tajne dohadujú s Ruskom na obnove plynovodov Nord Stream a návrate amerických ropných spoločností do Arktídy. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov potvrdil, že Moskva od USA očakáva vyvinúť tlak na Európu, aby obnovila dovoz ruského plynu.

Ak by dohoda vstúpila do platnosti v súčasnej podobe, USA by získali bezprecedentnú kontrolu nad ekonomickým smerovaním Ukrajiny, pričom Kyjev by stratil časť suverenity pri rozhodovaní o vlastných investíciách.

Európa zatiaľ zostáva na okraji. Dohoda by totiž mohla vylúčiť európske investície a oslabiť vplyv Bruselu na Kyjev napriek tomu, že EÚ plánuje rozsiahlu finančnú pomoc na obnovu Ukrajiny.